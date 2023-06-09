法國會外國干涉調查：中國正俄國化　滲透學術企業

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報告主撰人為執政黨議員、才剛於今年4月訪台的勒吉（Constance Le Grip），她在國會調查報告中譴責俄羅斯與中國在法國的干涉行為。她建議為法國政治人物轉任他國企業、機構祭出更嚴格的法規，並進一步保護法國學者。
其實涉及極右政黨國民聯盟（RN）的部分報告內容早在上週流出，譴責國民聯盟成為克里姆林宮的「有效傳聲管道」。國民聯盟領袖勒龐（Marine Le Pen）立即反駁報告「不實」、「政治化」。
勒吉分析干涉途徑，包括網路攻擊、資訊操縱、攻擊科學機構、招募退休政治人物等。她在報告中將俄羅斯稱為「主要威脅」，並警告中國正在「俄羅斯化」，「使用越來越多的攻擊性與惡意手段」。
她擔心法國退休高階公務員因「天真」，甚至「勾結」而被外國勢力收買，特別是「法國高階將領」，進而在「媒體中發表親俄立場的言論」。
報告因此呼籲對被聘至外籍國營企業的退休高階公務員祭出更嚴格的規範，並維持其「保守義務」，不得對外公開工作內容或私人看法。對退役政治領袖也相同，議員希望重新制定法規，對其新職業生涯有所限制。
勒吉以前總理費雍（Francois Fillon）為例，他已2次出任俄國跨國企業的理事會，直到俄烏戰爭才辭職。
中國方面，「威脅越來越嚴重」，尤其是在法國研究領域與企業。報告強調，「對法國當局而言，中國針對學術領域以及研究實驗機構的滲透已成為主要關注點」。
為進行調查，委員會在過去近6個月間邀請費雍等政治人物，及各機構負責人至國會聽證會作證，其中包括法國國防部的情報機構「對外安全總局」（DGSE）負責人艾米耶（Bernard Émié）。
艾米耶出席聽證會時指出，「有2個國家制度性地對我們展現攻擊性，那就是俄羅斯和中國」。俄羅斯在法國境內有許多間諜，法國在俄烏戰爭後大力掃蕩，將其驅逐出境。
至於中國，艾米耶表示，「之前就有，但2014年開始出現大規模的間諜行動，中國情報單位透過職場社交平台領英（LinkedIn）等社群媒體，以「網路釣魚」方式接觸超過1萬7000名法國人。（編輯：張芷瑄）1120609