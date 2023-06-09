擴大審查！中國瞄準AirDrop和藍牙 需註冊實名制
中國政府近年大舉審查、管控各行各業以及各種言論工具，下一個目標是透過藍芽配對的手機檔案共享技術，包含AirDrop。中國國家互聯網信息辦公室（簡稱中國網信辦）6日宣布，未來將要求行動裝置用戶實名登記後，才可以配對共享數據。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據《英國廣播公司》（BBC）報導，藍牙、AirDrop這類共享服務，在中國是分享資訊的重要管道，特別在中央政府設立嚴格的防火牆之下，對政府不滿的民眾經常會使用這類服務，試圖傳播自己的政治訴求，現在卻連這些都將受限。
中國的社會活動人士擔心，這將進一步阻礙他們動員或分享資訊的能力，儘管官方是打著「維護國家安全和公共利益」的旗號。
據中國官方所說，這項政策是希望提供服務的廠商，能夠防止「非法和不良訊息」的傳播，還要求用戶「預防和抵制不良訊息的製作、複製和傳播」，若有發現不守規矩之人則必須通報。
在中國網信辦這份題為《近距離自組網信息服務管理規定（徵求意見稿）》的通知裡，其中第6條還規定，近距離自組網信息服務提供者，在提供服務過程中，應當依照《中華人民共和國網絡安全法》，要求近距離自組網信息服務使用者提供真實身份信息。