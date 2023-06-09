台鐵公司明年掛牌　王國材：董事會名單確認、首任董總要會溝通

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交通部日前傳出正在尋找台鐵公司董事長人選，6月召開董事會，包含3名勞工董事在內，共有15名董事；9月進行公司登記，明年1月1日正式掛牌營運。據悉，勞工董事3人名單分別為台鐵企業工會秘書吳長智、工會文宣組組長林佑哲、工會高雄分會理智長霍善屏。
王國材說，目前台鐵公司董事會人選已經出來，正在籌組董事會及決定董事長與總經理人選，相關人選會有幾個方案，在跟行政院作最後確認，期待董事會帶領台鐵邁向永續，成為新的里程碑 。
媒體詢問董事長須具備條件。王國材說，須具備鐵路相關背景、對於公司未來有前瞻性看法，才能帶領台鐵邁向下個一百年，還有跟員工的關係、具備與台鐵工會充足溝通的能力等，很多人選因為這些考量慢慢被刪除。
媒體詢問目前考慮幾個人選？王國材回應，「到時候就知道了。」
另外，有媒體問到，目前跟工會、員工溝通順利嗎？王國材說，公司條例補貼方案有5、6項，大致討論得差不多了，包括服務性路線與虧損小站、舊制退撫金、基礎設施重置維修，以及車輛3、4級大保養經費，都有編進113年預算裡，只剩與工會協商台鐵票價不調整時，票差補貼方案，還在等最後數字，希望趕快確定送行政院。
現在有部分員工對公司化沒信心，加上台鐵局有提供最多7個月薪水的優退離方案，有媒體詢問，是否會擔心許多員工提早退休導致人力缺乏？
王國材說，屆齡退休就沒辦法，但若要提早退休，他認為，台鐵公司化值得員工留下來跟公司一起打拚，因為公司化過程，法規做了很多鬆綁，政府也都有進行補貼，未來在附屬事業、資產開發等收益，能挹注本業，台鐵公司有很大的機會。他說，過去受制於國有財產法等很多牽制，現在都鬆綁，能更有彈性地開發相關資產，像日本鐵路公司一樣，副業、資產開發收入占4成，希望台鐵同仁能一起努力。
隨後，王國材在「112年鐵路節（台鐵136週年）慶祝大會」上致詞時表示，「這是台鐵局最後一年生日，不管明年我在哪，還是要來參加！」
王國材提到，台鐵公司明年元旦掛牌，希望透過組織調整、企業化經營，提高經營效率，過去資產開發受限國有財產法、都市計畫法等，很多規定非常麻煩，一個土地開發案送到院，來回可能就要2年時間，開發方式也受很多限制，公司化後在資產開發、土地開發上鬆綁許多，讓台鐵更有機會得到收入來源，以彌補本業不足，像捷運本業大部分虧損，都靠副業收入，像這樣的穩定收入有助公司營運，自己對公司化抱很大信心，過程中有很多討論、爭議，都是對的，最後能達到共識，對台鐵公司來說是最好的。
王國材說，謝謝工會的提案，公司條例裡，很多補貼方案都已經編列預算，針對票價未調整前的虧損補貼，大致有定案，交通部會為大家爭取到合理補貼方案，目前的爭議不多了。
他期待最懂鐵路的台鐵同仁在新組織成立前，能針對過去組織運作不足處、安全問題等，盡量提出來，並稱自己對台鐵也非常不熟，希望同仁理性討論台鐵缺失，把安全做到最好，下個一百年需要好的組織跟運作、以及安全改革，希望大家藉由這半年時間，思考如何在新組織中注入改革力量。