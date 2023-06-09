新光金股東會登場！改革派洪士琪進場不發一語　股東盼紛爭快落幕

我是廣告 請繼續往下閱讀
對於新光金這次董事改選的經營權之爭，有股東在會前受訪表示，因為看報導特別到股東會現場看一下，他是第一次來參加股東會，當然，也希望公司內部紛爭可以告一段落，對股東是比較好。
另外，也有小股東握有不少新光金股票，希望紛爭盡快解決，讓股民能夠心，但自覺是保守的投資人，覺得只要正常營運，希望維持現狀。另外。有幾位小股東受訪時則說，對股東來說，有股價漲、有賺錢就好，也有股東看好新光金，只是認為還要再評估經營管理的狀況，但她是贊成新光金與台新金合併，「往好的方向當希望」，也有股東認為合併是強強聯手，未來會更好。
新光金董事長許澎會中致詞則提到，新光金虧損主要受壽險子公司影響，2022年市場環境變動劇烈，由於烏俄戰爭、全球升息及新台幣匯率大幅波動等，使金融產業獲利深受影響，股市指數修正、市場債券利率大幅攀升，股市指數拉回修正，股債獲利不如預期，而且去年未實現損失大，按照法規提公積，並考量未來資金需求，新光金決議不動用資本公積，因此，今年沒有辦法配發股利，也親向股東致歉。
新光金2022年合併稅後淨利為21.69億元，每股盈餘為 0.10元，未達預算目標。合併股東權益2121.30億元，每股淨值18.41元，合併總資產規模為4.85兆元，較前一年度成長3.5%，依資產排名為國內第五大金控公司。
至於新光人壽2022年合併稅後淨損47.9億元，主要是匯兌避險成本升高及資本利得因全球股債市場下挫而減少。許澎強調，新光人壽過去吸收過多高利率保單，新保單加入可降低負債成本，投資部分主要是海外長天期債券市場，即便可獲得固定收益，也面臨反映匯兌損失與避險成本問題，再加上新光人壽約有3.56兆資產，7成放在國外固定收益，當台美利差擴大，傳統避險比過往貴很多，導致新壽這幾個月比較辛苦，近期也積極推動外幣保單，以降低避險成本。
許澎也提到，新光人壽2026年接軌IFRS 17，負債與資產採公允價值衡量，淨值比問題可以獲得緩解，人壽也在進行調整體質，每年CSM（契約服務邊際）目標可堆疊300億元，累積的CSM在接軌後會釋出。