人物／朱學恒翻譯《魔戒》成名　累積斗內獲千萬成台灣第一直播主

我是廣告 請繼續往下閱讀
朱學恒也因此被網友封為「宅神」，他還曾在實踐大學媒體傳達設計系開課，教授「媒體市場學」。知名度漸開後的朱學恒，開始成了政論節目的常客，由於他口調好、外文能力佳、反應快，節目效果佳，他也開始漸漸轉型成名嘴，不斷針對時事發表意見。
他的廢死立場鮮明，常猛烈批評支持廢死的團體、教授，曾在網路發起「傾聽受害者和家屬的聲音」活動，到總統府前凱道靜坐，要求重視被害者人權。他的政治立場雖偏藍，但太陽花學運爆發後，他也直接在鏡頭前大吃香蕉，暗諷前立委邱毅，把照片中的向日葵看成香蕉。
2021年6月，朱學恒不滿政府處理疫苗的態度，送4盆花藍到中央流行疫情指揮中心，上題「爾俸爾祿，民膏民脂，下民易虐，上天難欺」16字，但因使用的疑似是喪禮花藍，引發爭議，當時的行政院長蘇貞昌批他，詛咒努力工作的人並不符合多數台灣人的善良與厚道他也挨告侮辱公署，但事後獲不起訴處分，他也澄清並非使用告別式花藍，是高柱花籃。
知名度越大，也幫朱學恒帶來豐厚的收入。今年1月，朱學恒經營的Youtube頻道「朱學恒的阿宅萬事通事務所」，累積贊助金額突破1000萬，且光是去年一年就有近600萬贊助，累積金額超越中天電視、館長及各類型遊戲實況主，是為全台「斗內」金額最多的Youtube頻道，他也開心呼籲大家跟他一起加入打擊塔綠班的行列。
朱學恒善於操弄網路輿論，國民黨也曾找他來幫黨內公職上課，希望加強空戰能力，且因他是政論節目常客，自己也是主持人，與國民黨的年輕一代政治人物都相當熟識，如台北市議員徐巧芯就不諱言，「我跟朱大也有很好的交情，經常上他的節目，更是感謝他長期對我的幫助。」
藍營一名女性民代說，朱學恒為人風趣，政媒關係不差，但酒後就容易裝瘋，會若有似無與女生曖昧，從民進黨黨內性騷案爆發以來，大家都在提一名藍營名嘴也是慣犯，就是暗指朱學恒，只是當時不想指名道姓，都在等著看朱學恒的反應，不料他似乎不覺得自己的行為不妥，還繼續大喇喇上節目侃侃而談性騷，鐘沛君忍無可忍，才決定揭發。
一名與朱學恒共事過的人則說，朱交友廣闊，樂於助人，但有時候確實不知道交往份際，他自己覺得沒什麼，但卻會讓別人不舒服，這次#MeToo事件爆發，就有想過朱可能也會遭爆料，但既然他是知名人物，就要為自己行為負責，也沒什麼好說的。
更多「台版MeToo事件」相關新聞。