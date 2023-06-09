國慶焰火落腳梧棲港　盧秀燕感謝蔡英文、游錫堃善意

國慶籌備委員會秘書長花敬群日前拜會台中市長盧秀燕，敲定今年在台中施放國慶焰火。盧秀燕今在議會時表示，中央對台中非常善意，除了籌備會主委游錫堃支持、總統蔡英文也很關心，她代表市府致上由衷感謝，也保證市府將全力以赴，希望大家看見台中的幸福蛻變。
記者顏幸如／台中報導
盧秀燕今（9）日在議會答詢市議員張瀞分時表示，國慶焰火已籌備一段時間，台中市爭取後，花敬群親自到市府拜訪，她也親自接待，市府和中央約好今天上午10時各自發新聞稿。她指出這是台中市近10年來再次舉辦，中央到台中市29個區逐一探勘，最後定案在梧棲漁港，過程中她感受到中央非常善意，中央與地方透過籌備會議密切溝通，將持續到國慶之後。
盧秀燕恭喜台中市民可以近距離目睹國慶焰火，也特別感謝中央的善意，尤其「除了游錫堃院長的支持、蔡總統也很關心」，她代表市府致上由衷感謝，保證全力以赴，共同攜手合作。
市府透過新聞稿指出，花敬群表示考量國慶焰火多年未在中部施放，且總統蔡英文及國慶籌備委員會主任委員游錫堃都支持今年在台中施放國慶焰火。台中市曾於2002年、2014年承辦國慶焰火，深獲民眾好評，睽違9年後再度移師台中，經國慶籌備委員會焰火處會勘評估，初步規劃於梧棲漁港施放，屆時市府將會動員各局處力量，全力辦好國慶焰火，創造台中的光榮。
民政局長吳世瑋說明，近期將由副市長王育敏召開府內跨局處分工會議，全力協助辦理國慶焰火籌備工作，並與中央攜手合作，屆時歡迎全台民眾來台中欣賞國慶焰火，順道走訪、品嚐美食，感受城市的獨特魅力。