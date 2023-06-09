台北羽球公開賽／史上最高強度　戴資穎、周天成領軍抗敵

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今年的賽事同時是巴黎奧運積分賽BWF Super300級別亞洲第一站，創下本賽事最強參賽陣容，包括有世界排名第3的奈良岡功大（日本）、世界第9的普蘭諾伊（印尼）、香港一哥伍家朗及混雙世界排名第7的吳塤閥/賴潔敏（馬來西亞），以及男雙世界排名第8的王耀新/張御宇（馬來西亞），高手雲集。
體育署表示，台北羽球公開賽近幾年吸引超過15,000人次進場觀賽，觀眾人數逐年倍增，從事羽球運動的人口也向上攀升，這種現象顯示體育署每年協助體育團體及縣市政府爭取上百場國際高競技水準賽事在臺灣舉辦的政策奏效，透過高水準賽事的舉辦，不僅提升我國運動競技水準，同時培養可觀的觀賽人口，甚至普及全民運動風氣，更讓全世界看見臺灣舉辦高水準國際賽事的硬實力。
今年台北羽球公開賽一票難求，主辦單位首波推出預售套票組於5月20正式開賣即秒殺， 6月1日中午全面販售一般單日票也造成搶購熱潮。由於台北羽球公開賽近年都在臺北小巨蛋舉行，今年移師至臺北市立大學天母校區體育館舉行，因觀眾席有限，主辦單位特別在場外架設LED大螢幕直播球賽，讓搶不到票的球迷能夠透過電視牆近距離同步觀看比賽。
2023台北羽球公開賽同時由民視、中華電信MOD、Hami Video、Yahoo奇摩運動、達克運動共同轉播；中華電信MOD、Hami video則提供6天賽事的全程轉播。