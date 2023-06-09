雞排妹與宿敵陳沂砲轟朱學恒「意外同框」 她驚呼：好可怕
國民黨台北市議員鍾沛君昨（8）日在臉書上揭露，政治評論家朱學恒去年曾抱住她二度強吻，還貼出朱學恒寫給她的道歉全文佐證，朱學恒事後也承認並道歉。事件一出輿論譁然，不少公眾人物留言安慰鍾沛君，其中「宿敵」雞排妹（鄭家純）與陳沂難得「同框」，意外掀起網友討論。
記者薛羽彤/綜合報導
鍾沛君在臉書上砲轟朱學恒性騷擾，引來不少政治人物留言打氣，常關心時事的陳沂與鄭家純，也各自留言，「太生氣太噁心了朱學恒！！！妳好勇敢，我遇到這種事一定告死他，還會讓他整個社會性死亡」、「朱學恒有夠噁」，兩人因私人恩怨互相封鎖對方臉書，常常隔空對罵，這次難得站在同一陣線，意外在留言處同框，令不少網友感到新奇，陳沂也回應「同框好可怕，等下會不會說我性騷擾」。
對於鍾沛君遭到朱學恒性騷擾，陳沂在臉書上發文，坦言自己和鍾沛君有些交情，「當時已經發生性騷擾事件了，還有盾牌牙醫史書華祝她癌症復發的惡意嘲諷，面對這些可怕的攻擊她依然表現得非常堅強。」現在回想起來，陳沂認為鍾沛君真的很勇敢。而意外和鄭家純同一陣線，陳沂表示不以為然，認為鄭家純對同為民進黨側翼的「厭世工程師」性騷擾行徑絕口不提，現在發聲支持鍾沛君，「不就是要轉移民進黨現在性騷擾犯，確診數天天增加好幾起的問題嗎？」
※【NOWnews 今日新聞
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