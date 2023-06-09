特企／《大富翁4 Fun》搶攻Switch市場　7月6日正式登陸發售！

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自1989 年起推出《大富翁》一代至今已發行到第十一代，當年在台灣家庭電腦正要普及之際，《大富翁4》旋風式席捲全台玩家，從此爾後已在資深玩家心中佔據了一席重要位置。而以《大富翁4》為基礎進行移植的《大富翁4 Fun》，即將於7月6日正式登陸Switch。遊戲囊括了孫小美、金貝貝、阿土伯、錢夫人、沙隆巴斯等《大富翁4》中大獲好評的諸位經典角色，以及至少10張以上地圖可變換遊玩。同時，Switch版本支援最高6人同樂、非常適合暑假、連假期間三五好友相聚時連接電視，一起回味快樂童年的休閒益智遊戲！
諸神降臨神加持 給力卡片神助功
除了重現多位超人氣經典角色，當然也少不了令人回味無窮的台灣在地配音，阿土伯的「天公疼憨人」、孫小美的勵志喊話「好的開始是成功的一半！」、錢夫人遇到好事時說的「今夜作夢也會笑！」等都是讓人津津樂道的知名口頭禪。
遊戲將全程利用擲骰決定前進的步數，隨意買地置產、買賣股票，除了有40餘張卡片道具增加遊戲刺激度外，也會在路上偶遇大小幸運財神、又或是不幸被萬惡窮鬼附身，加上隨機的新聞事件及魔法屋設計，都大大提升了遊戲趣味程度，讓一步步邁向富翁之路的玩家多了些未知變數。
《大富翁4 Fun》Switch數位版7月6日正式開售
大家共同的童年時光，是大富翁帶給遍佈全台的玩家滿滿歡樂的回憶，這次《大富翁4 Fun》將在Switch市場上同時推出繁中、英文、日文語系，讓全世界的玩家都能享有《大富翁4 Fun》上鬥智鬥勇的樂趣！立即加入購物清單：https://richman.pse.is/5297mp。