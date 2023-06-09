晶華飯店推「99元下酒菜」！生啤買1送1 玩骰子拚免費喝
炎炎夏日，揪三五好友偶爾把酒言歡最是愜意。晶華酒店地下三樓的日式料理餐廳三燔本家，6月21日起至8月31日，搖身變為「夏日居酒屋」，推出近40款道地日料，甚至有99元佐酒小菜，每晚8點也有「生啤骰子樂」活動，免費Asahi生啤歡樂送。台北中山九昱希爾頓逸林酒店1樓La Salle森酒吧即日起晚間時段，推出限量供應的新下酒菜與新款調酒。
記者葉盛耀/綜合報導
「夏日居酒屋」菜單是由晶華日料主廚張明志與三燔本家主廚洪睿呈一同規畫，菜單選項多元豐富，此次特別以啤酒的好朋友「一夜干」為吸客重點，端出由北海道花魚、澎湖現釣中卷等。另也有下酒好菜，「廣島炸牡蠣」、「香酥軟殼蟹」、「松葉蟹蛋黃醋」等；也有肉類料理像是「炭香蒜味生牛肉」、「若雞唐揚」等。
最令人咋舌的是竟然還有百元專區，菜色包括「小梅柚子大根」、「旬魚南蠻漬」、「佃煮黑豆」、「金菇野菜」、「麻香海帶芽」及「明太子烤飯糰」等經典下酒菜，家常日料也能擁有不一般的美味面貌，每道99元。
餐廳也準備了啤酒、沙瓦、獺祭清酒多款仲夏飲品，除了指定飲品（生啤）買一送一、獺祭清酒享第二瓶半價，每晚八點餐廳更將進行「生啤骰子樂」活動，有機會可免費獲得「Asahi生啤酒一杯」。
台北中山九昱希爾頓逸林酒店1樓La Salle森酒吧，因為牛肉麵受到民眾歡迎而總被戲稱為「被酒吧耽誤的牛肉麵店」，好吃的牛肉麵繼續常賣之外，即日起於每天下午5時至晚間9時，也推出限量供應的「優格咖哩酥脆炸雞佐香菜檸檬優格醬」、「嫩煎沙朗酸辣泰式沙拉」與「薰衣草蜂蜜燻鴨胸」三款下酒小食外，另亦於酒吧營業時間內，提供有造型討喜的「迷你牛肉漢堡三入組」，一次通嘗三種口味小漢堡。