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MLB／強大雙刀流！Apple TV+《週五棒球夜》可看大谷翔平

▲Apple和MLB公布7月份《週五棒球夜》時間表，到Apple TV+ 可收看世界的大谷翔平。（圖／美聯社／達志影像）
▲Apple和MLB公布7月份《週五棒球夜》時間表，到Apple TV+ 可收看世界的大谷翔平。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃韻文/綜合報導

Apple和美國職業棒球大聯盟（MLB）公布7月份《週五棒球夜》時間表，每周五提供 Apple TV+ 訂閱戶收看，包括60個國家和地區的球迷，可以在 25 週期間每周觀賞兩場大型賽事，不受本地轉播限制。

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《週五棒球夜》由 MLB Network 的艾美獎獲獎製作團隊與 Apple 合作製作，每場賽事會呈現生動的實景鏡頭，並在啟用「空間音訊」的條件下，提供身歷其境的 5.1 音效。並再度運用空拍機拍攝美麗的球場，以及球員麥克風和現場麥克風，讓球迷沉浸在比賽和球場氛圍中。

直播賽前和賽後報導將再度由 Lauren Gardner 和 Siera Santos 主持。前 MLB 球員 Xavier Scruggs 和 Matt Joyce 將與棒球記者 Russell Dorsey 一同擔任分析師。兩位前 MLB 裁判 Brian Gorman 和 Dale Scott 將加入節目，解析 MLB 本賽季的新規則。

⚾ Apple TV+《週五棒球夜》時間表

🟡6 月 9 日 (星期五)
📍堪薩斯市皇家對巴爾的摩金鶯
美東時間晚上 7 點

📍西雅圖水手對洛杉磯天使
美東時間晚上 9:30

🟡6 月 16 日 (星期五)
📍匹茲堡海盜對密爾瓦基釀酒人
美東時間晚上 8 點

📍芝加哥白襪對西雅圖水手
美東時間晚上 10 點

🟡6 月 23 日 (星期五)
📍匹茲堡海盜對邁阿密馬林魚
美東時間下午 6:30

📍紐約大都會對費城費城人
美東時間晚上 7 點

🟡6 月 30 日 (星期五)
📍密爾瓦基釀酒人對匹茲堡海盜
美東時間晚上 7 點

📍亞利桑那響尾蛇對洛杉磯天使
美東時間晚上 9:30

🟡7 月 7 日（星期五）
📍巴爾的摩金鶯對明尼蘇達雙城
美國東部時間晚上 8 點

📍亞特蘭大勇士對坦帕灣光芒
美國東部時間下午 6 點半

🟡7 月 14 日（星期五）
📍洛杉磯道奇對紐約大都會
美國東部時間晚上 7 點

📍舊金山巨人隊對匹茲堡海盜
美國東部時間晚上 7 點

🟡7 月 21 日（星期五）
📍聖路易紅雀對芝加哥小熊
美國東部時間下午 2 點

📍聖地牙哥教士對底特律老虎
美國東部時間下午 6 點半

🟡7 月 28 日（星期五）
📍克里夫蘭守護者對芝加哥白襪
美國東部時間晚上 7 點

📍洛杉磯天使對多倫多藍鳥
美國東部時間晚上 7 點

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