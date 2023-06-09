MLB／強大雙刀流！Apple TV+《週五棒球夜》可看大谷翔平

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直播賽前和賽後報導將再度由 Lauren Gardner 和 Siera Santos 主持。前 MLB 球員 Xavier Scruggs 和 Matt Joyce 將與棒球記者 Russell Dorsey 一同擔任分析師。兩位前 MLB 裁判 Brian Gorman 和 Dale Scott 將加入節目，解析 MLB 本賽季的新規則。
⚾ Apple TV+《週五棒球夜》時間表
🟡6 月 9 日 (星期五)
📍堪薩斯市皇家對巴爾的摩金鶯
美東時間晚上 7 點
📍西雅圖水手對洛杉磯天使
美東時間晚上 9:30
🟡6 月 16 日 (星期五)
📍匹茲堡海盜對密爾瓦基釀酒人
美東時間晚上 8 點
📍芝加哥白襪對西雅圖水手
美東時間晚上 10 點
🟡6 月 23 日 (星期五)
📍匹茲堡海盜對邁阿密馬林魚
美東時間下午 6:30
📍紐約大都會對費城費城人
美東時間晚上 7 點
🟡6 月 30 日 (星期五)
📍密爾瓦基釀酒人對匹茲堡海盜
美東時間晚上 7 點
📍亞利桑那響尾蛇對洛杉磯天使
美東時間晚上 9:30
🟡7 月 7 日（星期五）
📍巴爾的摩金鶯對明尼蘇達雙城
美國東部時間晚上 8 點
📍亞特蘭大勇士對坦帕灣光芒
美國東部時間下午 6 點半
🟡7 月 14 日（星期五）
📍洛杉磯道奇對紐約大都會
美國東部時間晚上 7 點
📍舊金山巨人隊對匹茲堡海盜
美國東部時間晚上 7 點
🟡7 月 21 日（星期五）
📍聖路易紅雀對芝加哥小熊
美國東部時間下午 2 點
📍聖地牙哥教士對底特律老虎
美國東部時間下午 6 點半
🟡7 月 28 日（星期五）
📍克里夫蘭守護者對芝加哥白襪
美國東部時間晚上 7 點
📍洛杉磯天使對多倫多藍鳥
美國東部時間晚上 7 點