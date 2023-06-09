文策院聯手新加坡傳媒　辦華語原創影集徵件

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本計畫將邀請星級評審名單，選出三組團隊，提供開發費用，進行為期12週劇本前期開發，預計年底完成第一集完整劇本。此階段入選者不僅能與頂尖製作團隊、製作人和專業顧問合作，還有金鐘獎最佳編劇鄭心媚、溫郁芳擔任導師，並可參與一系列國際知名大師課、交流研討會，劇本研究開發深入到底。
文策院董事長蔡嘉駿表示，「文策院協助具國際競爭力的台灣內容和專業人才，擴大與亞洲市場的連結，期盼更多具備台灣元素的作品讓世界看見。」新加坡新傳媒首席內容創作官林麗慧表示：「我們很高興能加深與文策院的合作，透過徵選一起挖掘創新的點子與人才，並開發新鮮且引人入勝的內容，歡迎所有編劇踴躍參與。」
新傳媒是新加坡最大的媒體集團，通過數位媒體mewatch、melisten及CNA.asia、6個電視頻道與11個電台，以英語、華語、馬來語和淡米爾語四大官方語言，接觸新加坡逾300萬觀眾，去年底和文策院商討合作，攜手為新一代影視創作者提供充滿機會的平台；文化內容策進院作為文化中介組織，串連政府與民間資源，在產製、資金、通路、品牌、拓展國際市場等不同面向分進合擊，以推動台灣文化內容產業的進步為使命；台北電影節作為亞洲重要影展之一，也致力於新興影視人才培育，加入企劃與執行，一起為華語影集在全球發展提供更多可能性。更多關於《以愛之名–華語原創影集開發計畫》詳細內容請至報名網站或官網查詢：www.in-the-name-of-love.com。