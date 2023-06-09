網友酸言引爭議！吳宗憲發毒誓回嗆　柯震東被重提吸毒爆氣大罵

我是廣告 請繼續往下閱讀
柯震東 吸毒被重提爆氣
柯震東一出道演出《那些年，我們一起追的女孩》就爆紅，2014年卻被抓到與房祖名在北京一同吸食大麻，事後他公開落淚道歉，演藝事業一度停擺，在IG上抒發心情之際，有網友留言「毒戒了嗎？」沒想柯震東卻因此爆氣，怒嗆「早戒了，你個智障」再次引發不小騷動。2016年開始柯震東漸漸復出，日前主演電影《月老》票房開紅盤，還首度當導演執導《黑的教育》。
吳宗憲 被諷掏空公司要求網友道歉
2021年吳宗憲在臉書PO出親情文，文中本來是感謝母親，留言處卻遭網友貼出，過往他被控掏空公司的新聞，吳宗憲怒回網友：「我如果做過掏空公司就是全家死光，我如果沒做過那你家全家死光，就這麼簡單。」並要網友道歉，「你在這上面馬上跟我道歉，否則你就直接到法院上去說明了。」該網友似乎被嚇到，隨後刪除留言，吳宗憲也感嘆：「台灣是不是真的需要更多的愛。」不受酸民網友影響，吳宗憲手上節目主持棒穩定，仍常在社群分享近況，今年兩個女兒都生了孩子，他也晉升外公身分。
范瑋琪 口罩風波不斷被攻擊崩潰
2020年初新冠肺炎疫情爆發，范瑋琪對於口罩禁止出口一事，在私人臉書大罵行政院長蘇貞昌「狗官」，事件爆發後批評聲浪不斷，范瑋琪也因此神隱3年近日才漸漸復出，當下網友的猛烈攻勢讓范范似乎沉不住氣，對網友崩潰嗆聲，「我全家暴斃你最開心了對嗎？」范瑋琪近日宣布將在9月開唱，門票銷售狀況不錯，主辦單位公布已賣超過七成，這也是她口罩風波後，首度復出舉辦大型售票演唱會。
謝和弦 微博發表愛台灣引大陸網友不滿
歌手謝和弦（阿扣）向來有話直說個性直爽，2017年他常在微博發文表達自己愛台灣，「無意去中國賺錢」、「懶得跟玻璃心的人計較」引發大陸網友不滿留言「期待統一的那一天你的反應」，謝和弦直回「先桶你屁眼吧」。過幾天，謝和弦上傳自己身上有台灣地圖的刺青照，「我真的沒有很愛台灣，我只是把它刺在身上」，不過沒多久他的微博帳號就被鎖住。謝和弦仍穩定創作音樂，2021年再婚（莉婭）陳湘妮，去年10月宣布老婆順產，他也晉升為父親角色，常在臉書曬出女兒照片，成為名副其實的「女兒傻瓜」。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995