川普擁佛奇合成照引熱議　美2024總統大選AI參戰

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這些由迪尚特（Ron DeSantis）競選陣營發布的圖片，顯示參加2024年共和黨總統候選人提名戰的角逐者，已將他們之間的口水戰，升級到由人工智慧（AI）驅動的社群媒體領域，在事實中混入虛構資訊。
這些圖片是迪尚特旗下緊急應變團隊上傳推特（Twitter）的影片片段之一，片中譴責川普在任時未開除佛奇。佛奇因推動COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫限制措施而被許多保守派視為眼中釘。
這支44秒長的影片包含川普在記者會和採訪中的真實片段，但到了25秒處，出現6張川普和佛奇的照片，其中3張顯示他們正在擁抱或親吻。
卓克索大學（Drexel University）電機暨電腦工程學教授史坦（Matthew Stamm）表示，根據分析合成圖片產生器留下的痕跡，這3張圖片很可能都是由人工智慧生成，「我們的結果始終判定這些圖片是假的」。
這段影片並未說明可能使用了AI，對於這些圖片造假與否、是否利用AI生成等問題，迪尚特的競選團隊都沒有回應。
不過，AI出現在迪尚特的競選活動中也表明，隨著大量「生成式人工智慧」新工具問世，這些幾可亂真的假訊息變得既便宜又容易取得，AI技術勢必將更輕易地介入2024年美國總統大選。（譯者：張茗喧/核稿：曾依璇）1120609