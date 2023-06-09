「不願為國而戰」擴散　中國愛國主義不敵對現狀不滿

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文章表示，近期中國大陸社會出現質疑城管、農管執法、公權力擴張、退休金銳減等輿論，對政府信任度下降。由於黨中央高度集權決策，使民眾對施政不滿的矛頭直接指向黨中央的情況日益增加。
文章也說，疫情期間過度封控使得青年失業率大增，2021年底以來從未低於15%，2022年青年失業率高達 19.9％，剛公布的2023年4月數據甚至攀高至20.4％。
其中，大學畢業生失業率更遠高於一般青年。因此，近期不論是網上串連，或是實體的行動，如去年11月底的「白紙運動」，青年都是對時政不滿的主要人群。
文章又指，正因在經濟下行與疫情封控帶來對政府信任的下降，中國社會心理出現焦躁與浮動，在無處宣洩下轉而將矛頭對準他人，具體呈現在日常紛爭的增加，在街頭、公共運輸、商場中，民眾間摩擦與衝突較以往更為頻繁。
文章也提及，近期在網路上出現一波「不願為國而戰」的論戰，並擴散至中國各個網路平台，包括網易、知乎、今日頭條等網站等。
主張不願上戰場的主要理由為「對社會不平等的不滿」以及「不願為那些既得利益者而戰」，是否代表官方所帶動的「愛國主義」逐漸不敵一般民眾的生計考量與對現狀的不滿，值得進一步觀察。
王信賢認為，社會心理的焦躁浮動、衝突不斷，「愛國主義」甚至不敵民眾的生計考量與對現狀的不滿，政府對不利言論極其敏感而「無限上綱」，也為未來的社會治理埋下不可預期的伏筆。（編輯：呂佳蓉/曹宇帆）1120609