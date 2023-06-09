第8屆鐵路便當節9至12日北車登場　42家業者秀逾百款便當、商品

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交通部長王國材說,今天歡慶便當節，代表國內疫後旅遊的全新啟程，往後台鐵要以更多元、更企業化經營的方式，提供國人最好的公共運輸以及觀光旅遊服務。
台鐵局長杜微提到，藉由解構台鐵便當的每樣特色食材，不僅提示民眾惜食愛物，更要傳遞出永續發展的重要性。如今鐵路便當即已是傳播鐵道文化與擴大國際交流的重要平台，願藉此機會誠摯邀請民眾於6月9日至12日蒞臨第8屆鐵路便當節，共同體驗熱鬧鐵道嘉年華。
台鐵局表示，為期4天的2023第8屆鐵路便當節，共有42家國內外業者，包含12家日本鐵道同業、斯里蘭卡鐵道同業、地方縣市政府、鐵道文化園區及國內各產業業者共襄盛舉，透過鐵路便當節觸發「啟程」，提供多樣美食營造「享食」，串聯各地土地連結、食遊體驗及鐵道文化，發展「永續」的鐵道食旅記憶。
鐵路便當節現場除了有各家參展業者推出琳瑯滿目的鐵路便當及周邊限定商品，台鐵的6家便當店嚴選在地國產永續海鮮等食材，特製各款特色便當外，還開發吸睛的A5本部牛「EMU3000型特仕車造型陶瓷便當盒」及「絕版復刻懷舊鋼盒排骨便當」等限定鐵路便當。
鐵路便當節今天上午11點開賣，不少民眾清晨就來排隊，東武鐵道攤位前一早湧現排隊人龍，有民眾清晨4點就來卡位，主要想買「SL大樹日光和風滿載銀色款便當」。
另一款台鐵便當店推出999元「A5本部牛」便當，也吸引民眾清晨6、7點來排隊。民眾林小姐7點就來排隊，就是為了幫親戚一起搶特仕車造型便當盒，此外，也購買另一款復刻懷舊鋼盒做紀念。鐵道迷曾先生平常就有蒐集鐵道周邊的興趣，蒐集過日本鐵路便當盒，今天也是一早就從新竹坐台鐵來到北車，同樣是為了搶台鐵的2款造型便當盒，另外也想吃吃看「荷葉糯米雞x東北角小卷雙拼便當」。
台鐵局說，除提供豐盛美食外，台鐵夢工場也特別推出「台鐵經典車站紀念酒」、R136柴電機車頭造型紀念酒及22款（車頭或車廂）造型扭蛋系列等商品，並於會場限量販售。政風室也推出「永續台鐵，歡迎搭乘」線上遊戲及「誠信好好玩」展區活動，讓民眾可以順心順行的一站式體驗吃、喝、玩、樂。
展區則包含靜態展示及互動體驗（台鐵便當復古手繪鐵道風景傳統紙盒與懷舊鋼盒展示、台鐵工字軌便當盒鐵道意象打卡牆、飛鏢體驗、電流急急棒的「鐵道挑戰賽」與超級拼拼樂等闖關集點活動、創意DIY手作課程）與舞台活動（旅遊專家沙龍講座、鐵道吉祥物見面會、業者美食旅遊推薦等精彩節目）。