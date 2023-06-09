PLG／國王大獲全勝 楊敬敏蟬聯年度MVP、牧倫斯最佳洋將
P. LEAGUE+職籃聯盟 今（6日）公佈2022-23 年度MVP、年度洋將、年度第一隊及年度第二隊，包含楊敬敏、牧倫斯（Byron Mullens）分別拿下本季年度MVP及年度洋將，在年度第一隊及年度第二隊加起也有5位國王球員入選，新北國王成為這4個重要年度獎項最大的贏家。
運動中心/綜合報導
楊敬敏本季持續扛起「國王禁衛軍士官長」的招牌，雖然已經39歲但在教練團妥善安排下，楊敬敏總是保持良好的狀態上場比賽，出賽39場、上場時間28分32秒就能攻下平均14.8分展現高效率得分。另外，楊敬敏常在球隊有危機時挺身而出，幫助球隊鎖定勝利，穩健的表現獲得記者及球迷的肯定，在32張選票（包含球迷的2張選票）拿下10張5分、以總分88分蟬連年度MVP。
本季重返新北國王，瘦身有成讓牧倫斯在禁區動作更加靈活，也直接替球隊禁區的攻守兩端帶來實質幫助，平均每場21.9分15.8籃板讓他拿下本季兩度獲得單月最有價值球員，本季出賽29場有17場得分、籃板來到「20-10」，本季有阿牧在的國王禁區，各隊總是討不到任何便宜。牧倫斯本季展現的宰制能力，除了幫助新北國王成為本季例行賽第一，也幫助他在年度洋將選票中，32張選票（包含球迷的2張選票）拿下15張5分、以總分96分獲選年度洋將。