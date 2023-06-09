金曲34表演嘉賓公開！歌后蔡健雅回歸 鼓勵入圍者：先為自己鼓掌
第34屆金曲獎頒獎典禮將於7月1日在台北小巨蛋隆重登場，究竟獎落誰家各界引頸期盼，今（9）日公布首波表演卡司，其中包括金曲歌后蔡健雅、Matzka+葛西瓦、神棍樂團+Yappy等，多元組合將帶來精采演出。
記者吳雨婕/綜合報導
去年金曲獎斬獲四項大獎的金曲歌后蔡健雅，今年將以表演嘉賓身分回歸金曲舞台，預告會與樂隊帶來陪伴大家成長的「蔡式療傷情歌」，蔡健雅表示：「想用這次的表演謝謝金曲獎一直以來給我的鼓勵，希望大家會喜歡我們特別重編的組曲！」而身為「最佳華語女歌手獎」的得獎紀錄保持人，面對本屆競爭激烈的準歌后們，蔡健雅暖心鼓勵：「先為自己鼓掌吧！咱們都是帶著熱血沸騰的心去做我們喜歡做的音樂，其實那個才是最重要的，有做到這一點，就是給自己最好的交代，而輸贏只能留給宇宙的安排。」
本屆雙雙入圍「年度專輯獎」、「最佳原住民語歌手獎」、「最佳原住民語專輯獎」的Matzka及葛西瓦這對超級好朋友將聯手共演，Matzka及葛西瓦兩人過去都有金曲獎演出的經驗，對於今年能一起合作，Matzka表示能與好兄弟一起搭檔就是開心，而且還是在這麼棒的場合，葛西瓦原本以為今年能在台下好好欣賞演出，不過非常開心金曲獎的邀請，會接受挑戰、好好準備的！他更自信的說：「合體就是精彩！一定要看喔！」同時是入圍者又身兼表演嘉賓的兩人，不約而同表示「表演比入圍還緊張。」
曾入圍第31屆金曲獎最佳樂團獎的「神棍樂團」，將踏上金曲舞台展現客語音樂的多元性，神棍樂團表示：「除了我們自己擅長的民族搖滾以外，還跟優秀的饒舌歌手 Yappy 合作，有點顛覆大家平常認知的客語音樂的套路。」要大家拭目以待。而自《大嘻哈時代》嶄露頭角的饒舌歌手Yappy，擅長以客語融入嘻哈創作，他表示：「接到演出當下非常的興奮，終於能站上金曲的舞台跟大家分享客家的Hip-hop。」聽到要與神棍樂團一起合作也相當期待，更是誇下海口會帶來一個洗滌身、心、靈的表演。