啟動第三代接班！蔡承儒任富邦金董事　蔡明興揭未來3年經營目標

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今日股東會也進行第9屆董事選舉，由蔡明興、蔡明忠、韓蔚廷、林福星、許金泉、蔡承儒、游適銘、連堂凱、鄭瑞成、陳新民、李書行、王銘陽、莫兆鴻、陳學智、葉匡時當選為董事，其中游適銘、連堂凱、鄭瑞成為台北市政府法人代表；陳新民、李書行、王銘陽、莫兆鴻、陳學智、葉匡時為獨立董事 。
值得注意的是，蔡明興長子蔡承儒正式進入董事會，也被視為啟動第三代接班。蔡明興在會後受訪也談到，蔡承儒回國以後第一份工作是在人壽業務單位磨練，與業務部隊互動相當重要，之後也歷經金融科技、育樂、創投等，前幾年進一步到金控投資總處擔任副總經理，輪調許多單位，現在進到金控董事會，希望他做比較挑戰的學習，是很好的學習機會，也期許蔡承儒逐漸進入經營核心後，可更了解各經營層面的問題、經營風險和核心價值在哪裡。
另外，為提升資本規模及強化財務結構，今日股東會通過資本公積轉增資發行新股案，擬自資本公積提撥61億9760萬6300元撥充資本發行新股，每股面額10元，計發行普通股619760630股。同時，為因應公司營運成長所需及其他長期策略發展的資金需求，並使資金募集管道更加多元化及彈性化，今日股東會亦通過長期資金募集案，由股東會授權董事會視市場狀況及未來公司資金需求情形籌措長期資金，其發行之股數以不超過15億股為原則。
蔡明興也提到，2022年疫情對主要經濟體影響已逐漸淡化，惟俄烏戰爭、通膨及中國經濟增長放緩等因素影響，導致全球經濟成長動能趨緩，伴隨資本市場震盪及防疫險賠款亦衝擊金融業獲利。富邦金2022年稅後淨利469.3億元，每股盈餘3.54元，連續14年蟬聯台灣金控業每股獲利龍頭；合併總資產亦維持成長趨勢，至2022年12月底達10兆5878億元。
展望2023年，在兼顧風險管理與穩健業務成長下，富邦金將持續深耕台灣市場以及佈局亞洲，並持續評估併購及參股機會來拓展金融版圖，蔡明興還特別提到，富邦人壽睽違10多年再推分紅保單，北富銀也發行好市多Costco聯名卡，希望股東們多多支持。