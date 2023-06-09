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劉仕傑涉強制猥褻「神隱中」　王婉諭致歉：若屬實永不錄用

▲前外交官劉仕傑（中）2022年曾改披時代力量戰袍，參選北市士林北投區議員選舉，但未當選。（圖／NOWnews資料照）
▲前外交官劉仕傑（中）2022年曾改披時代力量戰袍，參選北市士林北投區議員選舉，但未當選。（圖／NOWnews資料照）

記者呂炯昌／台北報導

一名陳姓女子昨晚在臉書敘述自己遭到「A男」性騷擾，根據描述這名「A男」從政後換了幾次政黨，競選台北市議員2次都落選，還是「范雲的愛徒」。網友推測就是時代力量前北市議員參選人、前時力國際事務部主任劉仕傑，劉仕傑關閉臉書帳號神隱中。時代力量黨主席王婉諭今（9）日道歉，強調若屬實將開除黨籍，永不錄用。時力則證實，已於今日上午10點39分收到劉仕傑的退黨聲明書。

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王婉諭在臉書表示，昨天晚上，她在臉書上看到一位受害者分享，他在過去擔任性平處科長時，被當時在外交部服務的劉仕傑以非常不妥適的方式對待，嚴重程度甚至涉及強制猥褻。身為時代力量黨主席、同時也是時代力量一份子的她，必須要向這位受害者及社會大眾，致上最深的歉意。

王婉諭表示，「對不起，我們過去沒能察覺、得知這樣的錯誤，甚至讓疑似犯下如此惡意行徑的人，繼續擁有參與公眾事務的平台與話語權。」

王婉諭指出，劉仕傑於今年大選結束後，就在1月31日辭任國際部職位，正式離開時代力量，從她3月1日就任黨主席至今，劉仕傑也從未擔任黨內任何職務。雖然這件事發生在劉仕傑加入時代力量之前，但時代力量絕對不會容許這種離譜的違法行徑。昨晚時代力量的決策委員會已經緊急召開會議，將劉仕傑移送紀律委員會審理，一旦經紀律委員會釐清、決議後，將立刻開除黨籍，並且永不錄用。

王婉諭表示，時代力量也將啟動調查，了解劉仕傑過去在黨內、代表本黨參選時，是否有類似行徑。倘若有相關情事，絕對不會隱匿，將立即啟動程序處理。如果你本人曾經有類似遭遇，歡迎將訊息投遞至本黨性平信箱：gender@npptw.org。

時代力量表示，已於10點39分收到黨員劉仕傑退黨聲明書。時代力量發言人余佳蒨表示，已啟動調查程序，將持續調查劉仕傑入黨後是否涉及其他性平事件，絕對以最高標準來檢視黨內的性別平權。余佳蒨呼籲劉仕傑應儘速出面說明，釐清相關爭議。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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