劉仕傑涉強制猥褻「神隱中」　王婉諭致歉：若屬實永不錄用

我是廣告 請繼續往下閱讀
王婉諭表示，「對不起，我們過去沒能察覺、得知這樣的錯誤，甚至讓疑似犯下如此惡意行徑的人，繼續擁有參與公眾事務的平台與話語權。」
王婉諭指出，劉仕傑於今年大選結束後，就在1月31日辭任國際部職位，正式離開時代力量，從她3月1日就任黨主席至今，劉仕傑也從未擔任黨內任何職務。雖然這件事發生在劉仕傑加入時代力量之前，但時代力量絕對不會容許這種離譜的違法行徑。昨晚時代力量的決策委員會已經緊急召開會議，將劉仕傑移送紀律委員會審理，一旦經紀律委員會釐清、決議後，將立刻開除黨籍，並且永不錄用。
王婉諭表示，時代力量也將啟動調查，了解劉仕傑過去在黨內、代表本黨參選時，是否有類似行徑。倘若有相關情事，絕對不會隱匿，將立即啟動程序處理。如果你本人曾經有類似遭遇，歡迎將訊息投遞至本黨性平信箱：gender@npptw.org。
時代力量表示，已於10點39分收到黨員劉仕傑退黨聲明書。時代力量發言人余佳蒨表示，已啟動調查程序，將持續調查劉仕傑入黨後是否涉及其他性平事件，絕對以最高標準來檢視黨內的性別平權。余佳蒨呼籲劉仕傑應儘速出面說明，釐清相關爭議。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
更多「台版MeToo事件」相關新聞。