國中會考近1成獲5A以上創新高　寫作6級分首度不到千人

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國中會考科目包括國文、英語、數學、社會、自然、寫作測驗，國文、社會及自然只考選擇題，數學考選擇題和非選題，英文考閱讀和英聽，各科成績分為A（精熟）、B（基礎）、C（待加強）3等級加7標示，包括A++、A+、A、B++、B+、B、C，以A++成績最高，寫作測驗成績為1至6級分，以6級分最高。
本次計分結果顯示，「精熟」等級答對題數（加權分數得分）比例約佔整份測驗的76%至91%，「基礎」等級則約佔38%至43%。以國文科為例，總題數為42題，答對36題可達「精熟」等級，答對題數比例約85.71%；答對18題可達「基礎」等級，答對題數比例約42.86%。此次各科達精熟的比例為17.13%至27.18%、達基礎的比率為47.44%至67.53% ，待加強的比率為12.55%至29.02%。
台師大心測中心副主任曾芬蘭分析指出，今年得5A的比例是10年最高、得5C人數是10年來最低、寫作測驗得6級分人數也是10年來最低。今年有1萬8,207人獲得5A以上的成績，比去年1萬6,065人還多，但僅530人在寫作測驗也得到6級分，占全體考生的0.27%，去年則有0.49%、939人獲得5A、6級分，主要是寫作測驗比較難寫所致；至於得5C的人數，則有1萬2226人、占6.27%，相較去年的1萬3170人、占6.88%下降。
曾芬蘭表示，從103年至112年這10年來，國文、英語及數學科得A的比例，增加幅度均超過6%，以國文10.8%最高，數學8.3%，英語為6.6%；社會與自然科得A的比例，分別增加3.5%、2.8%。另一面，數學與社會科得C的比例均降低約7.4%，國文、英語及自然科得C的比例分別降低4.6%、4.7%及4.2%。
今年寫作測驗僅971人得6級分，是10年來最少。寫作測驗閱卷主持人、弘光科大副教授楊棠秋表示，今年寫作測驗是開放題型，提供「近年台灣民眾最喜愛的影劇類型統計」，請考生先說明自己對圖表的理解，再結合自身經驗或見聞，寫下感受或想法，考生要先形成寫作意識後才能進行發揮。
楊棠秋說，寫作時要兼顧圖表中「影劇類型」與「人數百分比」間的關連，若只列舉影劇類型，或只分享個人喜好，則不易拿高分，從閱卷過程發現，大部分考生都能解讀圖表的關連性，但在重心布局、整體架構上的表現，則比較缺乏，另外也較缺乏思辨能力，因此難以得高分。
曾芬蘭表示，寫作測驗是20年來首度採用這種開放題型來引導學生，給學生更多的自由度，但也有一些限制，推測學生可能不熟悉這種題型，所以表現較差，而台師大心測中心對於寫作測驗設定了5大出題類型，明年會考哪一種，目前不知道，命題時會希望每一次考試，都有機會考出不同題型，進而引導國中教學現場。