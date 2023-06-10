當過演員還跟美國人結婚！泰國最叛逆公主

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18歲的烏汶叻公主前往麻省理工學院攻讀數學理科學士學位，碩士學位則就是加州大學洛杉磯分校公共衛生學。在求學期間她戀上帥氣的美國人彼得．詹森（Peter Ladd Jensen），墜入愛河的她，完全不顧自己公主的身份，堅持要和他結婚，此舉受到泰國王室強烈反對。為了如願，公主宣佈放棄自己的王室頭銜，成為一介平民，並在1972年和彼得結婚。
由於放棄公主頭銜，她改名為茱莉．詹森，和丈夫定居在美國。結婚後兩人共生下兩女一子，烏汶叻幫助丈夫創立顧問公司，並協助他將公司打理得有聲有色。原本以為結婚後能過著幸福快樂的日子，然而好景不長，彼得開始出軌，直到1997年，彼得的出軌行為才被烏汶叻發現，且彼得竟然和外遇對象在烏汶叻的十歲患有自閉症的兒子面前親熱，讓烏汶叻大為光火。不過，一開始她選擇原諒丈夫，希望丈夫可以回心轉意，沒想到東窗事發的彼得直接遞交離婚申請。兩人為了爭奪財產，鬧上法院，官司一路打到1999年2月，連泰國王室都出手協助烏汶叻打官司，最後三個孩子的撫養權都歸烏汶叻所有。
烏汶叻離婚後，帶著三個小孩在加州生活三年，接著才在2001年正式回歸泰國。她的王室頭銜隨之回歸，她的三個孩子也被賦予公主和王子的身份，烏汶叻再度揹起王室責任。她頻頻出現在社交活動，同時積極做公益，時常幫助貧困的百姓，這使百姓們十分愛戴她，也覺得她相比其他王室成員，更讓人有親切感。
她回國後開始當起演員，曾在2008年出演自編自演的電影《奇蹟發生的地方》，接著陸續出演動作片《玩命狙擊》和《相愛的一天》。另外，她也積極經營社群平台，比起其他王室成員更常上節目和接受採訪，態度十分親民。
不過命運不願意放過烏汶叻，在2004年，她唯一的兒子蓬．詹森在印尼海嘯中不幸罹難，當時他年僅21歲。53歲的烏汶叻對此深受打擊，而她的親弟泰王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）也對此深感悲慟，當時仍是太子的他甚至親自前往蓬．詹森罹難的印尼海灘，並駕駛小飛機，把外甥的遺體送回曼谷。然而，蓬．詹森的生父彼得甚至連兒子的喪禮也沒來參加。
挺過喪子之痛，烏汶叻創立了慈善基金會，致力於幫助跟她兒子一樣的自閉症患者。令人欣慰的是，烏汶叻的兩個女兒都十分優秀，大女兒成為知名鋼琴家，還曾主演泰國電視劇《迷失在天空的星和銀色山》創下超高收視率；二女兒則以超高顏值聞名，更被譽為泰國王室最美公主。她非常熱愛時尚，在國外求學時曾在愛馬仕底下工作，返回泰國後則成為公務員，負責建築相關工作。
烏汶叻以自身故事寫成小說《我的心靈故事》，這部小說後來被改編為電影《奇蹟發生的地方》，烏汶叻甚至出演這部電影。電影上映後，她成為電影明星，並幫助她走過喪子之痛。近幾年，烏汶叻曾揚言要當泰國總理，幫助弱勢改善困境。她曾宣布以平民身份代表泰愛國黨（Thai Raksa Chart Party）角逐首相職位，這是泰國皇室歷史上首次出現皇家成員宣布從政，雖然最後被泰王否決而參選失敗，但她的人生仍是相當傳奇，精彩跌宕。