1200月票7月1日上線！侯友宜：預算僅3年、我當選總統繼續補助

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基隆市長謝國樑表示，基隆市人口約36萬人，每天約有11萬通勤族往返雙北及桃園，其中有6萬人搭乘公共運輸工具；基北北桃1200都會通定期票實施前，基隆市民除了考量候車及乘車的時間外，還要考慮每個月約2000、3000元的金錢負擔；定期票實施後，民眾只要選擇最方便的運具，不用再煩惱交通費，對於基隆市通勤族是一大福音。
桃園市長張善政表示，基北北桃4個城市共同合作催生都會通定期票開通使用後，生活圈內交通運具幾乎都適用，30天只要1200元，其中桃園極力宣傳推薦使用的就是桃園機場捷運，從A1台北車站至A21環北站全線都適用。目前機場捷運既有的30天定期票為4,410元，7月起使用1200都會通定期票，30天僅需1200元，機場捷運會讓通勤族相當有感！
侯友宜表示，基北北桃4座城市每年使用公共運輸高達15億人次，4市努力整合出都會通定期票擴大實施後，讓在地居民、通勤族或國內外觀光客都可以購買使用，提供千萬民眾就業、就學、觀光、遊憩服務；侯友宜也再次呼籲中央應編列長期預算支應，並因應各生活圈月票推動成長的運量問題未雨綢繆，千萬不要發生財務斷炊，影響公共運輸發展。
侯友宜補充說，因為中央的補助讓這次政策能完整成功，補助規劃是3年200億，他指著台下3位市長說，「3年你還在任內、3年你還在任內、3年你還在任內，萬一沒有中央再補助，到底能不能走下去？這就是新面臨的挑戰」。
侯友宜強調，通膨物價在上漲，唯有運輸在下降，這才是照顧市民，所以未來他若當總統，北中南該補助交通運輸的，中央承諾的就繼續做，這是照顧庶民經濟，希望交通部回去反映一下，3年補助如果不想補助，由他來補助，這樣比較快，需要照顧全台灣，在物價指數上漲的時候還能維持一個最基本能走出去的生活環境，一個優化的環境，中央如果說不想補助了，由他來做。