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1200月票7月1日上線！侯友宜：預算僅3年、我當選總統繼續補助

▲基北北桃4位市長共同宣布基北北桃「1200都會通Megacity Pass定期票」即將上路。新北市長侯友宜致詞。（圖／記者呂炯昌攝，2023.06.09）
▲基北北桃4位市長共同宣布基北北桃「1200都會通Megacity Pass定期票」即將上路。新北市長侯友宜致詞。（圖／記者呂炯昌攝，2023.06.09）

記者呂炯昌／台北報導

基北北桃4位市長今(9)日共同宣布基北北桃「1200都會通Megacity Pass定期票」即將上路。6月15日起開放購票設定，7月1日開通使用，從雙北1280為基礎的公共運輸服務再擴大，到基北北桃境內捷運、輕軌、台鐵等軌道長度共357公里、214車站、市區公車971條路線和99條國道及公路客運路線，以及公共自行車站超過3,470站，堪稱全國最大規模的公共運輸系統服務，30天只要1200元，無限暢搭使用。新北市長侯友宜致詞時承諾，未來若當總統，北中南該補助交通運輸的，中央承諾的就繼續做。

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台北市長蔣萬安表示，雙北1280定期票自107年推出以來，每月提供30萬通勤民眾搭乘公共運輸的優惠，有效提升公共運輸使用者黏著度，也驗證整合大眾運輸定期票的政策方向。為減少私人運具並鼓勵民眾搭乘大眾運輸，積極推動1200定期票，除了將票價由1280元降為1200元，也將大台北生活圈拓展到了整個基北北桃生活圈，是邁向2050淨零碳排的重要措施，做為首都城市，要成為一個綠色運輸的城市，更是環境永續的城市，臺北市會持續努力將綠運輸使用率從60%提升至70%，以打造一個環境永續的城市為目標，也希望未來有更多民眾及觀光客可以使用公共運輸來臺北就學、就業及旅遊。

基隆市長謝國樑表示，基隆市人口約36萬人，每天約有11萬通勤族往返雙北及桃園，其中有6萬人搭乘公共運輸工具；基北北桃1200都會通定期票實施前，基隆市民除了考量候車及乘車的時間外，還要考慮每個月約2000、3000元的金錢負擔；定期票實施後，民眾只要選擇最方便的運具，不用再煩惱交通費，對於基隆市通勤族是一大福音。

桃園市長張善政表示，基北北桃4個城市共同合作催生都會通定期票開通使用後，生活圈內交通運具幾乎都適用，30天只要1200元，其中桃園極力宣傳推薦使用的就是桃園機場捷運，從A1台北車站至A21環北站全線都適用。目前機場捷運既有的30天定期票為4,410元，7月起使用1200都會通定期票，30天僅需1200元，機場捷運會讓通勤族相當有感！

侯友宜表示，基北北桃4座城市每年使用公共運輸高達15億人次，4市努力整合出都會通定期票擴大實施後，讓在地居民、通勤族或國內外觀光客都可以購買使用，提供千萬民眾就業、就學、觀光、遊憩服務；侯友宜也再次呼籲中央應編列長期預算支應，並因應各生活圈月票推動成長的運量問題未雨綢繆，千萬不要發生財務斷炊，影響公共運輸發展。

侯友宜補充說，因為中央的補助讓這次政策能完整成功，補助規劃是3年200億，他指著台下3位市長說，「3年你還在任內、3年你還在任內、3年你還在任內，萬一沒有中央再補助，到底能不能走下去？這就是新面臨的挑戰」。

侯友宜強調，通膨物價在上漲，唯有運輸在下降，這才是照顧市民，所以未來他若當總統，北中南該補助交通運輸的，中央承諾的就繼續做，這是照顧庶民經濟，希望交通部回去反映一下，3年補助如果不想補助，由他來補助，這樣比較快，需要照顧全台灣，在物價指數上漲的時候還能維持一個最基本能走出去的生活環境，一個優化的環境，中央如果說不想補助了，由他來做。

▲基北北桃4位市長共同宣布基北北桃「1200都會通Megacity Pass定期票」即將上路。(圖／記者呂炯昌攝)
▲基北北桃4位市長共同宣布基北北桃「1200都會通Megacity Pass定期票」即將上路。(圖／記者呂炯昌攝)

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