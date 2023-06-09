新北私幼餵藥案拖延25天 鄭文燦喊查：檢討是否涉及行政怠惰
新北市板橋某間私立幼兒園爆發餵童吃藥案，事件延燒，如今傳出其實早在4月間，就有家長透過1999專線向市府求助，但卻未獲得任何回應，直到拖延了25天、教育部也提醒5次，直到有家長帶孩子到醫院檢驗後才揭露此案，新北市府才做成幼兒園撤照處分，針對事件經過，行政院副院長鄭文燦今（9）日表示，將檢討行政程序當中，是否有涉及怠惰的問題。
記者林莞茜／綜合報導
全案源於今年5月間，有3位家長發現，孩子出現易怒、情緒不穩等狀況，經詢問才赫然發現遭教師餵食不明藥物，隨即報警處理，而事件傳開後，已有將近20名家長報案，並傳出孩子體內驗出管制藥品巴比妥反應；新北衛生局獲知此事，協調醫院辦理「到園檢驗」專案，6月5日衛生局安排土城醫院醫師及醫檢師到園檢驗，經調查55位幼兒家長的檢驗意願，有16位同意採檢，加上先前的孩童，檢驗結果28位學童中，有8位學童呈現微量反應，將由市立土城醫院做為單一窗口，建立綠色通道協助就醫。
新北市教育局長也在昨日記者會上，宣布廢止該幼兒園設立許可，同時依法裁罰最高罰鍰15萬元。
對此，鄭文燦指出「幼兒園餵毒案不該發生，發生後也不該拖延25天」，並表示教育部在過程中曾5度提醒新北市府，卻直到檢調擴大偵辦移送此案，新北市府才做成撤照處分。
鄭文燦強調，除了要將每個孩子照顧好，也會針對8位幼童做最妥善的醫療照顧，其他幼童也要進行健康追蹤，「同時要檢討行政程序是涉及怠惰」。