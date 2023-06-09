幼兒園餵藥案新北市府挨轟慢半拍 侯友宜：做得不夠好會虛心檢討
新北市板橋區某私立幼兒園爆發教師餵食兒童第三級管制藥品事件，有8名幼童驗出微量「巴比妥」藥物反應，震驚社會。外界質疑，新北市府從5月15日獲報，遲至6月8日才廢除幼兒園設立許可、開罰，整整拖延25天，新北市政府挨轟反應慢半拍。對此，新北市長侯友宜今（9）日表示，新北市府做得不夠多不夠好，會不斷反省虛心檢討。
記者呂炯昌／台北報導
侯友宜今日出席基北北桃「1200都會通Megacity Pass定期票」記者會受訪時表示，當天受理報案後，這個案子非常嚴重，新北市府立即報請檢察官啟動司法調查，並由新北市成立聯合專案小組，以重大兒虐事件早期司法介入，「每個孩子的傷痛都是我們的痛、都是我們的責任，幼兒園老師居然做出痛心疾首、令人髮指的事，我們絕對不會輕易放過！」他強調，也會在法律上尋求知名連鎖店業者的刑事跟民事責任。
侯友宜坦言，這段時間新北市府做得不夠多、不夠好，會不斷反省並虛心檢討，面對重大事件絕對不會輕忽，尤其現在司法調查中，新北市府絕對全力配合，也會積極加強協助家長、孩子做好安置跟心理諮商、身體健康照顧，「這是我們該盡的責任，也會一步一腳印繼續捍衛幼童安全。」
至於教師餵食毒品藥物來源？侯友宜說，目前檢察官都在追查中，警方也會全力配合；媒體問是否憂心影響2024總統選情？侯友宜未正面回應，僅強調，面對守護孩子安全和婦幼問題，都會盡力做好。
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