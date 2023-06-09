一片歌手呼聲最高！「美聲歌姬」嗓音超療癒 消失10年原因曝光
心中有沒有一個好聲音讓你不停懷念呢？來自新加坡的歌手Olivia Ong（王儷婷）2009年參加《超級星光大道》踢館PK一戰成名，隔年Olivia發行同名英文專輯《Olivia》，她兼具外貌與歌唱實力，溫柔清新舒服的聲音，很快就讓聽眾留下深刻的印象，被譽為「美聲歌姬」。直到2013年發行專輯《等等》之後，Olivia就再無新作品，她也公開透露自己這10年對音樂的想法。
記者薛羽彤/綜合報導
Olivia的中文歌曲〈海枯石爛〉、〈如燕〉還有其他英文歌曲，都展現出她非凡的歌唱實力，柔中帶剛的嗓音，聽起來舒服動人，餘音繞梁。不過2013年她發行完專輯《等等》後，便回到新加坡發展，2015年有出過兩首新歌，至今再無新作品，她仍常在社群上分享近況，即便退隱台灣歌壇，Olivia在新加坡持續有公開演出，也曾嘗試過演出戲劇。
去年年底，Olivia接受「TEA FM」電台訪問時談到，這10年來並沒有放棄音樂，一直有在跟製作人探索音樂，還錄過40幾首Demo（樣本），坦言「我一直找不到音樂方向」，正因如此，才遲遲沒正式發行作品。不過，去年她受訪時有承諾今年目標是出新歌，還說最想跟台灣樂團「落日飛車」合作，讓粉絲更加期待Olivia的新作品。雖然這幾年Olivia沒有發表新歌曲，但她常在社群上分享自己唱歌的影片，療癒粉絲的心。