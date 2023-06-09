康康演唱會突點名現場1男星！嗆「你欠我錢還敢來」：200萬剩5萬
56歲男星康康（康晋榮）為了慶祝出道25周年，在台北、高雄舉辦《百味人生》巡迴演唱會，3日晚間台北場開唱，現場除了吸引粉絲朝聖，也有許多藝人好友前來支持，康康站在舞台上也一一唱名，其中提到馬國畢時，還忍不住開玩笑地嗆聲：「你欠我錢還敢來啊！」緊接著又補充：「他欠我200萬，現在只剩下5萬而已。」讓在場觀眾全笑翻。
記者賴禹妡/綜合報導
康康在5月27日結束高雄場演唱會後，3日晚間登上北流開唱，現場4000個座位幾乎坐滿，除了粉絲之外，還有包含庹宗康、柯有倫、黃鐙輝、夏語心、小鐘、NONO、唐從聖等藝人好友現身力挺，康康也一一唱名介紹。
根據《三立新聞網》報導，康康唱名講到馬國畢時，突然開玩笑地嗆聲：「你欠我錢還敢來啊！」接著讚賞對方是一個不簡單的人，「他欠我200萬，現在只剩下5萬而已」，幽默談吐逗樂在場所有人。
事實上，馬國畢2013年爆出沉迷美國職棒簽賭負債5千萬，為了不連累妻女選擇離婚，並積極嘗試各種工作管道還錢，甚至還當過Uber司機，之後他投入直播事業，第一天就創下單日500多萬的優秀業績，同時也和朋友合開早餐店，生活逐漸入正軌，去年6月出席本土劇《市井豪門》開鏡記者會時，馬國畢曾表示債務已經低於800萬，但詳細數字不願透露。