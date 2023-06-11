專訪／修杰楷談8年婚曾對賈靜雯扣分　自曝每對夫妻一定有磨合

我是廣告 請繼續往下閱讀
而在螢幕上從小王轉變成偷吃的人夫，哪一個角色會比較難詮釋？修杰楷坦言2種身分都辛苦，「為什麼會出軌？一定是因為婚姻當中不再有包容，或是彼此的分數被扣完了，沒有誰對誰錯，彼此不舒服但又不想結束這個關係，就會選擇出軌，那願意跟別人一起出軌的人，他可能也是希望可以給對方某種溫度吧。」
與老婆賈靜雯結婚近8年、育有2女，修杰楷表示每對夫妻都會磨合，也是有對老婆扣分的時刻，2人婚姻的摩擦來自生活習慣，他說：「我煮飯的時候，廚房會很乾淨，但我太太煮飯的時候，可能就會變得比較髒亂一點，那我就覺得我來就好，但是她會覺得她也想做飯。」
偏偏一山不容二虎，修杰楷笑著透露自己在老婆掌廚時，偶爾會待在旁邊耳提面命，提醒什麼不要加、什麼多放點，「我就介入她的主導性，那就會有摩擦，後來我學習到不要介入太多，一個廚房就只要有一個人就好，這就是一個磨合的階段。」
而李璇和六月的婆媳之戰，也是這部戲一大看點，修杰楷沒有遇過這種問題，「婆媳關係不在我們家的討論範圍內，因為我媽媽是一個非常開明的人，她不喜歡來找我們麻煩，我們也不要找她麻煩，我爸媽自己過的生活很舒服、步調很安逸，不會多給對方彼此什麼壓力。」