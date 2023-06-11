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專訪／修杰楷談8年婚曾對賈靜雯扣分　自曝每對夫妻一定有磨合

▲修杰楷與賈靜雯8年婚姻曾有磨合期。（圖／翻攝三立華劇臉書）
▲修杰楷與賈靜雯8年婚姻曾有磨合期。（圖／翻攝三立華劇臉書）

記者羅凌筠/台北報導

修杰楷在三立的權貴宮鬥劇《親愛壞蛋》飾演豪門富二代，與貴婦老婆六月貌合神離，還偷情美艷鄰居曾莞婷。一連在《華燈初上》、《親愛壞蛋》都捲入三角關係，修杰楷解析男人出軌背後的原因，並提到自己和賈靜雯的8年婚姻也有磨合期，會因為生活中的摩擦對老婆扣分。

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▲修杰楷在《親愛壞蛋》詮釋冷暴力人夫。（圖／翻攝三立華劇臉書）
▲修杰楷在《親愛壞蛋》中陷入不倫戀。（圖／翻攝三立華劇臉書）
修杰楷戲裡背負財閥接班人的包袱，不管是來自女強人媽媽李璇的掌控，還是老婆六月給兒子林暉閔的壓力，長久以來使得這家人隔閡漸生，修杰楷認為這對夫妻本來是真愛，「因為他老婆變成他媽媽想要的樣子，所以他就不想靠近她，他把門關起來，不再跟他老婆之間有太多連結，像是跟媽媽抗衡。」

▲修杰楷在《親愛壞蛋》詮釋冷暴力人夫。（圖／翻攝三立華劇臉書）
▲修杰楷在《親愛壞蛋》詮釋冷暴力人夫。（圖／翻攝三立華劇臉書）
而在螢幕上從小王轉變成偷吃的人夫，哪一個角色會比較難詮釋？修杰楷坦言2種身分都辛苦，「為什麼會出軌？一定是因為婚姻當中不再有包容，或是彼此的分數被扣完了，沒有誰對誰錯，彼此不舒服但又不想結束這個關係，就會選擇出軌，那願意跟別人一起出軌的人，他可能也是希望可以給對方某種溫度吧。」

▲修杰楷在《親愛壞蛋》飾演豪門接班人。（圖／翻攝三立華劇臉書）
▲修杰楷在《親愛壞蛋》飾演豪門接班人。（圖／翻攝三立華劇臉書）
與老婆賈靜雯結婚近8年、育有2女，修杰楷表示每對夫妻都會磨合，也是有對老婆扣分的時刻，2人婚姻的摩擦來自生活習慣，他說：「我煮飯的時候，廚房會很乾淨，但我太太煮飯的時候，可能就會變得比較髒亂一點，那我就覺得我來就好，但是她會覺得她也想做飯。」

偏偏一山不容二虎，修杰楷笑著透露自己在老婆掌廚時，偶爾會待在旁邊耳提面命，提醒什麼不要加、什麼多放點，「我就介入她的主導性，那就會有摩擦，後來我學習到不要介入太多，一個廚房就只要有一個人就好，這就是一個磨合的階段。」

而李璇和六月的婆媳之戰，也是這部戲一大看點，修杰楷沒有遇過這種問題，「婆媳關係不在我們家的討論範圍內，因為我媽媽是一個非常開明的人，她不喜歡來找我們麻煩，我們也不要找她麻煩，我爸媽自己過的生活很舒服、步調很安逸，不會多給對方彼此什麼壓力。」

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