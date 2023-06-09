鍾沛君控被朱學恒強吻性騷！蔣萬安批性騷擾零容忍：嚴辦加害者
政壇性騷擾風波連環爆，國民黨台北市議員鍾沛君昨日晚間指控，2022年時曾遭名嘴「宅神」朱學恒強吻、摟抱，事件曝光後引發軒然大波。台北市長蔣萬安今（9）日公開聲援鍾沛君，並痛斥，「對任何性騷擾都是零容忍。」他更強調，對加害者一定嚴加查辦、追查到底、該懲罰就懲罰。
記者呂炯昌／台北報導
基北北桃四縣市首長今日舉行基北北桃「1200都會通Megacity Pass定期票」記者會，蔣萬安會後受訪被問到鍾沛君遭朱學恒性騷，蔣萬安表示，他的態度非常堅定而且一致，對於任何性騷擾都是零容忍，也絕不允許任何官官相護或包庇情形發生，也絕對不會護短。
蔣萬安強調，性騷擾不分性別、不分年齡、不分場域，對於任何性騷擾加害者一定嚴加查辦、追查到底、該懲罰就懲罰，他也希望受害者都能夠勇敢站出來安心訴說，也能夠得到補償，能夠相信錯不在自己，大家可以將心比心，也希望未來不再看到、發生性騷擾的事件。
※【NOWnews 今日新聞
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