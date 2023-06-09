被強吻2次！鍾沛君痛斥「肆無忌憚親了我」　朱學恒鬆口認了

鍾沛君控被朱學恒強吻性騷！蔣萬安批性騷擾零容忍：嚴辦加害者

▲台北市長蔣萬安強調性騷零容忍。（圖／記者呂炯昌攝，2023.06.09）
▲台北市長蔣萬安強調性騷零容忍。（圖／記者呂炯昌攝，2023.06.09）

記者呂炯昌／台北報導

政壇性騷擾風波連環爆，國民黨台北市議員鍾沛君昨日晚間指控，2022年時曾遭名嘴「宅神」朱學恒強吻、摟抱，事件曝光後引發軒然大波。台北市長蔣萬安今（9）日公開聲援鍾沛君，並痛斥，「對任何性騷擾都是零容忍。」他更強調，對加害者一定嚴加查辦、追查到底、該懲罰就懲罰。

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基北北桃四縣市首長今日舉行基北北桃「1200都會通Megacity Pass定期票」記者會，蔣萬安會後受訪被問到鍾沛君遭朱學恒性騷，蔣萬安表示，他的態度非常堅定而且一致，對於任何性騷擾都是零容忍，也絕不允許任何官官相護或包庇情形發生，也絕對不會護短。

蔣萬安強調，性騷擾不分性別、不分年齡、不分場域，對於任何性騷擾加害者一定嚴加查辦、追查到底、該懲罰就懲罰，他也希望受害者都能夠勇敢站出來安心訴說，也能夠得到補償，能夠相信錯不在自己，大家可以將心比心，也希望未來不再看到、發生性騷擾的事件。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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