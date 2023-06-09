特企／本土天王吳宗憲 再度欽點合作直播霸氣總裁與直播教父！
繼今年4月，本土天王吳宗憲第一次與TR Box寶藏屋女總裁和公主派對的987老闆直播團隊合作，創下「日安玩美紅藜麥穀物粉」單月15萬盒的驚人銷量，造成市場大缺貨！6月7日憲哥再度選定直播台-TR Box寶藏屋和公主派對為日安玩美新品「水純醇」的聯手首賣直播！水純醇由憲哥和其女兒吳珊儒 Sandy 共同研發，添加葡萄萃取(含白藜蘆醇)、132種綜合蔬果發酵、蓽茇萃取，全方位的補充營養皮膚由內到外透亮無瑕，讓每一個飲用時刻，都在悄悄變美！
本報訊
現在網路上充斥著各式仿冒的日安玩美商品，因此，憲哥本人親自挑選知名、具一定規模跟信任度的商家合作上架日安玩美，在今年4月與TR Box寶藏屋初次合作後，讓憲哥留下相當好的印象，TR Box寶藏屋不僅在直播界具知名度，且銷量具一定規模之外，更受憲哥青睞的是經營者本身的誠信度！TR Box寶藏屋的霸氣總裁對直播經營親力親為，從廠商接洽、商品品質把關、甚至現身直播現場與觀眾互動，站在第一陣線與員工一起打拼，帶動團隊士氣，並組成全新陣容，將公司業務放眼國際更廣大的路線！
TR BOX寶藏屋在霸氣總裁的帶領下，於5月1日組成新團隊，打造全新的寶藏屋！除了原本在台灣的精品直播外，再擴大國外代購直播，陸續加入東南亞、日韓、歐美等國廠商，接下來下半年度開始TR BOX寶藏屋團隊會持續飛往國外直播，不但能給粉絲帶來全新體驗、及更多商品選擇外，也讓粉絲一起見證全新TR BOX寶藏屋的成長、茁壯。
欲知更多詳情，請查詢「TR Box寶藏屋」臉書粉絲團。