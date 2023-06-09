高溫推升用電量　台電：白天備轉容量率維持10%以上、夜間7%

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據台電官網說明，「備轉容量率」是用來衡量每日供電可靠度的指標，若一日的備轉容量率大於等於10%，亮出「綠燈」，代表系統供電餘裕充足；在10%至6%之間，亮「黃燈」，表示「供電吃緊、餘裕緊澀」；若備轉容量率掉至6%以下，亮「橘燈」，代表進入「供電警戒」，系統限電機率增加；備轉容量降至90萬瓩以下，將亮出代表「限電警戒」的「紅燈」；一旦備轉容量落入50萬瓩以下，則為「黑燈」進入「限電準備」。
夏天到來，用電高峰也跟著激增，台電3月時預估今年夏用電高峰將落在7月底，尖峰用電量將站上4100萬瓩。不過，自今年入夏以來，電力備轉容量多次走低，4、5月備轉率掉到6%次數大約5次，本月2日晚間，也曾落至6%警戒線，不過台電解釋，皆因機組破管所致。台電發言人吳進忠接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，目前白天備轉容量率皆維持在10%以上，夜尖峰則有信心維持在7%以上。
針對夏季供電狀況，吳進忠說明，目前研判今年夏季供電「不會有問題」，但10、11月為空污季，台電多部燃煤機組要配合降載或停機，加上這兩月份為機組歲修季，擔心氣候若未有涼意，負載恐降不下來，故台電開始盤點機組歲修排程，來預防或因應狀況發生。
至於各地水情方面，台中、彰化縣北部地區，以及嘉義地區為「減壓供水」黃燈，實施夜間11時至隔日上午5時減壓供水；台南及高雄地區為「減量供水」橙燈，實施夜間11時至上午5時減壓供水，每月1000度以上工業大用水戶節水率需為達5%，非工業用水戶、游泳池、洗車、三溫暖及水療業者節水率也須達10%；其餘地區水情燈號皆為正常。
接連幾波降雨，挹注各地水庫進帳，旱象嚴重的南部水庫也開始補水，其中，曾文水庫蓄水率重回一成，截自今日下午12時，阿公店、白河水庫蓄水率分別升至15、16%，南化水庫則上升至接近4成。中北部各水庫水量回升更為明顯，蓄水量最大的翡翠水庫和石門水庫，蓄水率都回升到六成三，供應竹科的寶二水庫，以及苗栗明德水庫都近乎達滿水位；供應大台中用水的鯉魚潭水庫也接近七成。
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