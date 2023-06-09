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五種「泰國隱藏版美食」！泰觀局大力推薦

▲Kaeng Hua Nod是一種來自泰國中部的特色咖哩。（圖／泰觀局）
▲Kaeng Hua Nod是一種來自泰國中部的特色咖哩。（圖／泰觀局）

國際中心賴正琳／綜合報導

泰國觀光局以泰國五個不同地區的隱藏版美食作為最新行銷計畫，包括中部、東部、北部、東北部、南部等地區，推廣「泰國的隱藏版美食」，讓喜愛探索泰國多樣性美食的來泰國及國際遊客，能前往該地品味在地美食。

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泰國觀光局負責營銷傳播的副局長 Chattan Kunjara Na Ayudhya 先生表示：「泰國隱藏版美食的推廣是泰國觀光局行銷泰國世界級美食計畫的一部份，希望能提高國際旅客對泰國美食的認識，並探索泰國本土飲食文化的多樣性。目前宣傳五種鮮為人知的特色食品，以滿足遊客的味蕾，並激發他們對當地烹飪文化的探索和融入當地社區。這也符合我們設下的2023年泰國旅遊年的主題『驚艷泰國新篇章』，鼓勵旅行者在泰國尋找有意義的旅行體驗。」

五種「泰國隱藏版美食」代表了一些鮮為人知的特色食品，通常只有前往當地時才能吃到。代表中部地區的是碧差汶里的Kaeng Hua Nod（也稱為Kaeng Hua Tan）或 Toddy Palm Curry。碧差汶里在美食領域榮獲聯合國教科文組織創意城市網絡 (UCCN) 稱號，該府經常生產優質海鹽和酸橙、棕櫚糖、玫瑰蘋果、鳳梨和香蕉等產品。

泰國東部德樂府以海水養殖Pla Yum Sawat（珊瑚石斑魚或珊瑚鱒魚）而聞名，使其成為該府的經濟魚類和當地特色食品。這種魚味道鮮美，可以製成多種美味菜單，包括酸辣魚湯和生魚片。

▲泰國東部德樂府的生魚片。（圖／泰觀局）
▲泰國東部德樂府的生魚片。（圖／泰觀局）
在泰國北部，清萊當地的特色美食之一是Moo Phat Raak Suu（用韭菜或韭菜根炒豬肉），代表了一道受雲南菜影響的泰國民族菜餚。除了與豬肉一起炒菜外，以藥用價值高和富含多種營養成份的細香蔥，也是其他幾種當地菜餚的主要食材。

在泰國東北部（或伊森），坤敬的Au Pla（辛辣鹹味淡水魚咖哩）展示了美味而獨特的東北部伊森飲食文化。依山河流眾多，盛產淡水魚，因此許多當地菜餚都以淡水魚為主要食材。坤敬府是泰國依善地區榮獲2023年米其林指南的四個府城之一，其他府城包括柯叻府、烏汶府和烏東他尼府。

▲Moo Phat Raak Suu（用韭菜或韭菜根炒豬肉）。（圖／泰觀局）
▲Moo Phat Raak Suu（用韭菜或韭菜根炒豬肉）。（圖／泰觀局）
泰國南部最受歡迎的當地特色食品包括Kaeng Nam Khoei Yod Waai（椰子咖哩配蝦醬或魚醬和藤筍）。泰國南部以使用Nam Khoei（蝦醬或魚醬）作為調味料而不是Nam Pla（魚露）而聞名。

2023 年泰國觀光局與 Facebook 上的熱門旅遊專欄（Chinotoshare、Koendanai、Sneakout、Pai Ngai Ma Ngai 和 Pai Ka Pai）合作，以提高泰國遊客對泰國五種隱藏版美食的認識，希望透過網路創作者和大眾的推廣，旅客們能更認識泰國的隱藏版美食。

▲Kaeng Nam Khoei Yod Waai（椰子咖哩配蝦醬或魚醬和藤筍）。（圖／泰觀局）
▲Kaeng Nam Khoei Yod Waai（椰子咖哩配蝦醬或魚醬和藤筍）。（圖／泰觀局）

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