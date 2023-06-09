五種「泰國隱藏版美食」！泰觀局大力推薦

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五種「泰國隱藏版美食」代表了一些鮮為人知的特色食品，通常只有前往當地時才能吃到。代表中部地區的是碧差汶里的Kaeng Hua Nod（也稱為Kaeng Hua Tan）或 Toddy Palm Curry。碧差汶里在美食領域榮獲聯合國教科文組織創意城市網絡 (UCCN) 稱號，該府經常生產優質海鹽和酸橙、棕櫚糖、玫瑰蘋果、鳳梨和香蕉等產品。
泰國東部德樂府以海水養殖Pla Yum Sawat（珊瑚石斑魚或珊瑚鱒魚）而聞名，使其成為該府的經濟魚類和當地特色食品。這種魚味道鮮美，可以製成多種美味菜單，包括酸辣魚湯和生魚片。
在泰國北部，清萊當地的特色美食之一是Moo Phat Raak Suu（用韭菜或韭菜根炒豬肉），代表了一道受雲南菜影響的泰國民族菜餚。除了與豬肉一起炒菜外，以藥用價值高和富含多種營養成份的細香蔥，也是其他幾種當地菜餚的主要食材。
在泰國東北部（或伊森），坤敬的Au Pla（辛辣鹹味淡水魚咖哩）展示了美味而獨特的東北部伊森飲食文化。依山河流眾多，盛產淡水魚，因此許多當地菜餚都以淡水魚為主要食材。坤敬府是泰國依善地區榮獲2023年米其林指南的四個府城之一，其他府城包括柯叻府、烏汶府和烏東他尼府。
泰國南部最受歡迎的當地特色食品包括Kaeng Nam Khoei Yod Waai（椰子咖哩配蝦醬或魚醬和藤筍）。泰國南部以使用Nam Khoei（蝦醬或魚醬）作為調味料而不是Nam Pla（魚露）而聞名。
2023 年泰國觀光局與 Facebook 上的熱門旅遊專欄（Chinotoshare、Koendanai、Sneakout、Pai Ngai Ma Ngai 和 Pai Ka Pai）合作，以提高泰國遊客對泰國五種隱藏版美食的認識，希望透過網路創作者和大眾的推廣，旅客們能更認識泰國的隱藏版美食。