板橋幼兒園涉餵毒案 新北市府召開記者會宣布每天說明案情
針對連日來引起社會大幅熱議的新北市板橋區私立幼兒園疑老師餵食學童毒藥案，新北市政府今（9）日上午臨時召開記者會，由副市長劉和然與教育局長張明文、衛生局長陳潤秋、法制局長吳宗憲、社會局代理局長許秀能等相關首長出席說明處理進度。對於媒體關注的8名幼兒被檢驗出微量藥物「巴比妥」殘留，是否與餵藥有關？陳潤秋表示，案件仍由檢察官調查，是否與餵藥有關，基於偵查不公開，尊重司法調查。另外主持記者會的劉和然也對外界質疑的「新北市長侯友宜在哪？」回應，強調事件分層負責，此案由他統籌負責，宣布自即日起每天10點30分召開記者會，週六、日會視情況開，如有重大突破若是進度說明會再發布新聞稿，也允諾下周二會向新北市議會做專案報告。
記者吳嘉億／新北報導
對於外界傳聞，有家長表示4月就向1999投訴案件，張明文澄清，全面清查1999與新北市長信箱，確認4月份沒有本案相關陳情，直到5月15日，新北市教育局、社會局接獲陳情，社會局立即啟動司法調查、教育局也立即成案，立即到園稽查；社會局也立即對報案家長展開1對1追蹤。張明文強調，所有的案件在5月15日接獲消息後，隨即啟動調查、18日司法機關即到園展開搜索。
至於昨晚教育局針對相關案件家長改採一對一形式的說明會，張明文表示，說明會是比照過去團體諮詢方式，針對藥物影響由醫師進行說明，同時也請臨床心理師進行兒童心理照護展開說明，另有找律師到場提供家長法律諮詢；因牽涉隱私，將團體諮商調整為一對一方式，讓家長可各自諮詢。
劉和然強調，起初因為昨晚有35位家長要出席參加說明會，後來接到反映稱有部分家長擔憂涉及隱私，因此市府緊急調為個別諮商，如有家長批評沒接獲通知，是因為該家長未在此35位家長名單內；另外對於部分家長批評市府將集體說明會改為個別說明，其實僅是把「團體諮商」改為個別諮商，強調新北市的諮商會議會持續召開。
另外有關教育部曾5度致電新北市政府關心，張明文表示，教育部是在案件爆發後，來電表示關心。張明文指出第1通電話是5月19日接獲教育部案件承辦人員電話，詢問案件進度後續，教育局也與教育部打了2通電話，共有3通電話；強調對於疑似餵藥事件的關心，中央與地方是一體的。
另外針對媒體提問新北市4月是否有收到幼兒園不當管教檢舉？張明文重申，新北市府局處在5月15日前完全沒有收到相關案件陳情；至於市府是否有行政責任，劉和然則是強調已同步啟動調查，釐清市府單位是否有行政疏失。
今天的市府記者會上，民進黨民進黨市議員顏慰慈、黃淑君和戴瑋珊也到場關心，劉和然也向議員承諾，會於下週二在議會提專案報告，強調事件分層負責，此案由他統籌負責。