特企／《HIT2》首次攻城戰6月11日吹響號角！

我是廣告 請繼續往下閱讀
所有的公會都將透過「以太」的競標來決定能夠攻城的九大挑戰方！只要公會等級為3以上，且公會排名在50名內即擁有競標資格，只要能夠在競標時間內維持排名在前九名，挑戰攻城的資格即刻到手。攻城戰未來將以每週一次的頻率進行，守城方不需參與競標，因此本次奪下城池的公會將會有較大的優勢來面對未來的挑戰！不過首次攻城戰玩家將面對的是內部守衛軍及其首領「克萊登」，要消滅他們才有辦法成功佔領城池！
攻城的方式將依照城門、守護石、刻印石的順序進行，只要能夠維繫刻印時間超過18分鐘，即可成為完全佔領的狀態並獲得攻城戰勝利！而守城方也能夠得到魔法屏障的奧援，只要公會人數夠多並串聯起來，就能夠透過魔法屏障阻止攻擊方進攻，讓自己的聯盟更有時間在城外就能夠驅逐敵人！玩家不妨思考這部分的戰略該如何進行！
城主的豐碩獎勵
當玩家佔領城池後，可將部分在所屬伺服器的交易所中產生的結算手續費和NPC商人販售手續費當作稅金徵收，徵收來的稅金亦可分配給公會成員，而未分配的獎勵將在下一場攻城戰開始時消失，會長切記在此之前完成分配。而城主亦能決定接下來的稅率，看是要一盟獨大徹底壓榨其他公會，還是共存共榮一起和平相處，就取決於城主的考量了！當然城主所屬的公會亦可享有公會基地內的特殊商人與戰利品商店，玩家不妨自行探索囉！
首次的攻城戰即將開打，官方也貼心的準備了每日限定好禮，一直持續到攻城當日為止，玩家只要上線輸入序號即可領取豐盛禮物，每天都不同喔！另外還有其他舉辦的各式活動也歡迎玩家踴躍參與！接下來HIT2將迎來更多的改版內容與活動，請玩家們也時刻關注我們的社群及網站最新消息！
官方網站：https://tw.nexon.com/hit2
官方粉絲團：https://www.facebook.com/HIT2TW/