InnoVEX 2023知識變現新商機 哈彼科技提供一站式線上開課平台
2023 台北國際電腦展COMPUTEX暨新創展區InnoVEX於南港展覽館圓滿落幕！此次中小企業處於新創展會InnoVEX 2023中，以「Startup Innovation」設立最大主題館，由林口新創園、亞灣新創園、TACC+、IAPS及新竹生醫產業及育成中心，共同展示34家新創團隊在綠色科技、智慧醫療、智慧生活、智慧製造及未來科技等五大領域成果，其中首次參展的HAVBEAT哈彼科技致力於提供一站式的線上開課平台、數位轉型解決方案，擁有先進的技術與分析工具，讓專業知識與學習體驗擴大結合數位科技應用！
HAVBEAT哈彼科技執行長邱世婷指出，目前哈彼科技主要以3大服務為主，包含規劃與建置全面性的內容管理系統SaaS軟體服務、數位內容企劃與製作、整合行銷一條龍服務等，產業應用概括新聞媒體、教育學院、企業內訓/培訓、內容電商、預約顧問、線上線下OMO活動報名等，為品牌/企業打造最多元的全通路事業體。
哈彼科技研發專屬於提高知識變現的「開課平台內容管理系統CMS＋會員管理系統CRM」產品/服務，協助品牌擴大營收模式、精準行銷，使知識內容產業輕鬆建立與銷售自己的線上教育品牌，並且可以將知識產品轉化為商業價值。營運長游恩寧說明，以訂閱形式一鍵讓品牌擁有完整前台網站、後台自主操控，輕鬆上架自己的文章、課程、預約、活動、商品等，掌握所有數位產品導流渠道分析，匯聚多元平台功能，不再僅限於線上課程變現模式，強化與整合所有社群會員管理，並提供後續再行銷之解決方案，讓新手小白也能快速開設屬於自己的課程平台。
未來，哈彼科技將持續協助品牌行銷轉換、擴大市場規模，目標透過科技的力量為每一位專家創造更多的經濟價值，迎接數位化轉型帶來的挑戰和機遇。