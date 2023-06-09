新北幼兒園爆餵藥案！今複訊3師 檢諭令1人2萬交保、1訊後請回
新北市板橋區某私幼爆出餵毒案，引發全民怒火！該名幼兒園有28名學童進行檢測，最終有8人驗出驗出「巴比妥」、「苯重氮基鹼」等藥物；昨（8）日檢調發動第二波搜索，彭姓園長5萬元交保候傳，徐姓、王姓、何姓老師各3萬元交保，林姓老師2萬元交保候傳。由於劉姓、洪姓、鍾姓教師昨天需要在幼兒園上課，今天上午接受海山分局約談後，移送地檢署複訊，其中劉姓老師以2萬元金額交保，洪姓老師則是訊後請回；還有1名兼主任的鍾姓教保員，下午才會知道複訊結果。
記者孫唯容／綜合報導
本案曝光後，引起軒然大波，今天上午新北市府再度召開記者會說明會，媒體關心藥物檢驗後，幼兒體內殘留「巴比妥」，是否與餵藥有關？衛生局長陳潤秋說，家長願意檢驗的28名孩童中，檢驗出微量的「苯巴比妥」，但是否與餵食藥物有關，仍由檢察官調查。基於偵查不公開，尊重司法調查。
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