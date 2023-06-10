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「暖實力」搶市　鳳鳴重劃區稀有人文健康宅

▲品牌示意照。（圖／NOWnews攝）
▲品牌示意照。（圖／NOWnews攝）

生活中心/綜合報導

新北市鶯歌區鳳鳴重劃區坐擁台鐵、捷運建設利多，成為雙北少見的「雙鐵」重劃區，一舉支撐房價叩關4字頭，其中建豐國際旗下的台欣建築，近期推出預售大樓新案「鳳鳴欣苑」，夾著品牌暖實力，主打社區親子文化及健康宅議題，銷售表現亮眼。

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建豐國際早期推案足跡深耕新莊一帶建設上千戶住宅，其中一條道路命名為「建豐街」，名聲遠播，但不同於市場派建商接續拚推案量，建豐國際反而轉型致力於推動藝術與公益。如2007年成立「劉戀文化基金會」、2018年「劉戀藝文空間」，以及最受在地好評的「貓頭鷹圖書館」，皆以人文關懷為出發點、多元事業深植人心。

身兼建豐國際、劉戀基金會、台欣建築董事長陳柄武，有感於「生於斯、長於斯」回饋在地，他強調，基金會是以母親的名字為名，盼延續其故事與精神，一直傳承到建築理念，「畢竟硬體是冰冷的，暖實力才是呈現『溫暖建築』的本質。」

以人文作為出發點，台欣建築今年鎖定新北市鶯歌區鳳鳴重劃區，推出預售新案「鳳鳴欣苑」，貼心提供免費社區代管1年、社區親子伴讀等活動，因此公設並特別區分交誼閱覽室、親子閱覽室，打造具有溫暖、人文意涵的社區，以鳳鳴建案來說相當少見。

然而，回歸到房市最講究的地段價值，該案位於鳳鳴重劃區最鄰近生活機能地點，絕佳的長期潛力，專案經理孫憲弘說：「捷運三鶯線、台鐵鳳鳴站，這些都是實際看得到的建設，鳳鳴是新北稀有有台鐵、捷運『雙鐵』建設的重劃區，可快速連結國道2號大湳交流道，交通建設相當具潛力。」。

▲個案地段機能圖。（圖／品牌提供）
▲個案地段機能圖。（圖／品牌提供）
專案經理孫憲弘補充，鳳鳴重劃區腹地僅僅約50.7公頃，開發進入成熟期，過去被視爲「房價凹陷區」，但因緊鄰在地商圈、加上純住宅、低密度高綠覆環境，未來待雙鐵開通，以及新北門牌優勢下，樂見有補漲潛力空間。

▲興建中的捷運三鶯線鶯桃福德站示意圖。（圖／品牌提供）
▲興建中的捷運三鶯線鶯桃福德站示意圖。（圖／品牌提供）
市調統計，低密度開發的鳳鳴重劃區，目前有4個建案銷售中，實價登錄最高突破4字頭。興建中個案「鳳鳴欣苑」臨鳳五路屬靜巷住宅，全案戶數單純僅84戶，住家部分，格局2房25~26坪、3房33~37坪，主打健康宅及結構安全工法，如採用日立永大電梯、同步具有聲控和感應功能，結合SHARP空氣清淨機，達到零接觸的防疫標準；地下室配備5G行動通訊涵蓋，網路及通訊零死角，以及強調耐震Alfa Safe 柱中柱工法，提升整體結構安全；頂樓防水特別選用德國專利技術拜鐵膜。

而室內起居部分，大門配備維夫拉克三合一電子鎖，客廳配有樂奇新風機，提供住戶新鮮空氣；其中主客衛浴皆配置獲得德國紅點設計的JUNVEI全智能馬桶，具備零接觸開蓋沖水等功能，市場相對少見。全案預計2025年完工。

▲興建中個案「鳳鳴欣苑」基地景。（圖／NOWnews攝）
▲興建中個案「鳳鳴欣苑」基地景。（圖／NOWnews攝）

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