高市慶祝警察節表揚14人 女警朱宣怡當選全國模範警察
高雄市政府警察局今(9)日提前市警局3樓大禮堂舉辦「112年慶祝警察節活動」，會中表揚7位模範警察、1位鑑識楷模、3位失蹤人員查尋績優及3位績優資深警察獎章。值得一提的是，繼去去年由左營分局偵查佐徐筱婷獲得全國模範警察後，該局再度由發揮資訊專長的資訊室警務員朱宣怡，蟬聯全國模範警察。高市府副秘書長張家興也代表市長陳其邁頒獎給獲獎警察同仁，並感謝所有官警的辛勞和付出。
記者郭凱杰／高雄報導
「112年慶祝警察節活動」於市警局大禮堂舉行，其中，繼去年由左營分局偵查佐徐筱婷獲得全國模範警察後，由女警務員朱宣怡接棒，她發揮資訊專長，有效運用資訊科技及大數據於案件偵辦，建置青少年保護及關懷管理，榮獲2021、2022IDC亞太區智慧城市大獎評選入圍、代表高雄市參加「國際數據資訊有限公司」2021 IDC亞太區智慧城市大獎評選入圍。
朱宣怡因陸續開發AI情資整合偵蒐平臺、3D街頭暴力預警、建置青少年保護及關懷管理等系統，不僅有效運用資訊科技及大數據於案件偵辦，榮獲2021、2022IDC亞太區智慧城市大獎評選入圍、代表高雄市參加「國際數據資訊有限公司」2021 IDC亞太區智慧城市大獎評選入圍；並獲選111年內政部警政署警政勤(業)務創新精進作為優等等功績。
副局長葉明潭在慰勉市警局同仁的辛苦外，也期許全體警察同仁，達成「治安守護，貼心服務、市民有感」的目標，全力營造「民眾安心、社會安寧、國家安全」的治安環境。更感激同仁們最堅實温暖的後盾-警眷，也希望同仁重視健康，最後一起分享獲獎人的喜悅與榮耀，期許大家堅守信念、遵守規範、執行法律，進而服務民眾，創造亮眼的治安成果。