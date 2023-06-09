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高市慶祝警察節表揚14人　女警朱宣怡當選全國模範警察

j▲高雄市政府警察局今天提前市警局3樓大禮堂舉辦「112年慶祝警察節活動」。（圖／高市警局提供）
j▲高雄市政府警察局今天提前市警局3樓大禮堂舉辦「112年慶祝警察節活動」。（圖／高市警局提供）

記者郭凱杰／高雄報導

高雄市政府警察局今(9)日提前市警局3樓大禮堂舉辦「112年慶祝警察節活動」，會中表揚7位模範警察、1位鑑識楷模、3位失蹤人員查尋績優及3位績優資深警察獎章。值得一提的是，繼去去年由左營分局偵查佐徐筱婷獲得全國模範警察後，該局再度由發揮資訊專長的資訊室警務員朱宣怡，蟬聯全國模範警察。高市府副秘書長張家興也代表市長陳其邁頒獎給獲獎警察同仁，並感謝所有官警的辛勞和付出。

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▲高市府副秘書長張家興也代表長陳其邁頒獎給獲獎警察同仁並感謝所有官警的辛勞和付出。（圖／高市警局提供）
▲高市府副秘書長張家興代表市長陳其邁頒獎給獲獎警察同仁。（圖／高市警局提供）
「112年慶祝警察節活動」於市警局大禮堂舉行，其中，繼去年由左營分局偵查佐徐筱婷獲得全國模範警察後，由女警務員朱宣怡接棒，她發揮資訊專長，有效運用資訊科技及大數據於案件偵辦，建置青少年保護及關懷管理，榮獲2021、2022IDC亞太區智慧城市大獎評選入圍、代表高雄市參加「國際數據資訊有限公司」2021 IDC亞太區智慧城市大獎評選入圍。

朱宣怡因陸續開發AI情資整合偵蒐平臺、3D街頭暴力預警、建置青少年保護及關懷管理等系統，不僅有效運用資訊科技及大數據於案件偵辦，榮獲2021、2022IDC亞太區智慧城市大獎評選入圍、代表高雄市參加「國際數據資訊有限公司」2021 IDC亞太區智慧城市大獎評選入圍；並獲選111年內政部警政署警政勤(業)務創新精進作為優等等功績。

副局長葉明潭在慰勉市警局同仁的辛苦外，也期許全體警察同仁，達成「治安守護，貼心服務、市民有感」的目標，全力營造「民眾安心、社會安寧、國家安全」的治安環境。更感激同仁們最堅實温暖的後盾-警眷，也希望同仁重視健康，最後一起分享獲獎人的喜悅與榮耀，期許大家堅守信念、遵守規範、執行法律，進而服務民眾，創造亮眼的治安成果。

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