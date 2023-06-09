李紫嫣參加《未來少女》李㼈不支持！她深夜崩潰爆哭嚇壞爸爸
資深演員李㼈與熊家婕的長女李紫嫣今年19歲，長相甜美動人，2020曾以團體PER6IX出道，近日參與最新女團養成節目《未來少女》再次挑戰全新舞台，首次公演就難掩激動情緒濕了眼眶。她在節目中透露爸爸對於自己參加節目一事不太支持，但她後來不斷努力，終於成功說服爸爸。不過在正式比賽前，李㼈做了一件事，讓李紫嫣深夜忍不住崩潰落淚。
記者郭佩蓉/綜合報導
李㼈不太支持女兒參與全新舞台，其實是認為出道過的她，在大眾心中已有一些既定標籤，重新出發會十分辛苦，同時也擔心女兒壓力過大影響身體健康。不過，李紫嫣認為機會難得，不想錯過可以站上舞台的機會，便努力說服爸爸。種種努力下李㼈終於鬆口答應，也一路在旁以前輩的身分提供建議、以父親的身分給予鼓勵。
不料就在正式比賽的前幾天發生小插曲，令李紫嫣當場崩潰。原來接近比賽日期，李紫嫣與隊友練舞到半夜才回去，回到家中看見餐桌上有一碗熱騰騰的麵，是爸爸特地為自己煮的。不過為保持上台演出的最佳狀態與身材，李紫嫣不敢在大晚上碰澱粉：「我知道那是他表達愛的方式，他一直叫我小吃一口就好。」面對爸爸的愛與對自我要求的掙扎讓李紫嫣一時情緒潰堤，直接在李㼈面前大哭，李㼈也當場被嚇到，著急的向李紫嫣表示自己並不想給她壓力。
事後李㼈也語重心長的告訴李紫嫣要以自己的身體健康以及心理健康為優先，得失心不要太重，「有些事情太想要反而容易得不到」，成為了她站上舞台的最大動力。後來，主持人木木也趕緊緩解氣氛：「後來那碗麵就這樣涼掉了嗎？」紫嫣也俏皮回應：「他自己吃掉了！」更在節目中對爸爸真情喊話：「希望在比賽結束後可以讓你大聲的說出『嫣嫣妳是我的驕傲』。」
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