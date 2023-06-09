「基北北桃公共運輸定期票」6月15日開放購票　預計7月1日上路

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桃園市交通局指出，桃園市及基隆市、新北市、臺北市所屬之所有市區公車、台北捷運、新北捷運、桃園捷運以及YouBike，均可使用基北北桃公共運輸定期票（都會通），至於國道客運路線分階段上路，適用路線資訊詳桃園市政府交通局網頁「基北北桃公共運輸定期票」專區https://traffic.tycg.gov.tw/。
桃園市交通局表示，另有許多公路總局轄管之跨縣、市行駛長途國道客運路線，如【1820臺北-竹東】、【1821臺北-員樹林-竹東】在桃園市境內龍潭區設有上、下車站，因路線起迄點有其中一端未位於基、北、北、桃市境內，考量驗票機設備修改時程關係，為不影響其他民眾權益，未及納入7月1日「基北北桃公共運輸定期票」（都會通）啟用範圍。市府將持續協請主管機關交通部公路總局督請業者儘速修改驗票機設備，期能於第二階段加入服務，以便利市民利用。
桃園市政府交通局局長張新福表示，「基北北桃公共運輸定期票」（都會通）以不到四折的票價推出，有助於推動大眾運輸，並減輕民眾通勤通學經濟負擔，歡迎民眾踴躍使用。
交通局表示，至於未能在7月1日加入基北北桃公共運輸定期票（都會通）啟用之國道客運路線，會積極向公路總局爭取儘速開放相關路線於基北北桃轄區內短端售票（開放短程區間可上、下客），並設置驗票機，除可提升國道客運使用率，減少座位資源浪費，亦可提供本市市民更多選擇，紓解桃園市境內國道客運市民無法上車的問題，另交通局近期亦已研議增加捷運接駁公車，提供通勤族能有更多選擇，讓基北北桃公共運輸定期票（都會通）的使用更為便利。