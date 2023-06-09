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李帝勳要來了！見面會祭出6大福利寵粉　搶票時間曝光

▲李帝勳將來台舉辦見面會，祭出6大福利寵粉。（圖 ／ON INN ASIA 提供）
▲李帝勳將來台舉辦見面會，祭出6大福利寵粉。（圖 ／ON INN ASIA 提供）

記者薛羽彤/綜合報導

韓國男星李帝勳來台見面兼慶生，預計在7月2日於Zepp New Taipei舉辦「LEE JE HOON ‘VACATION’ FAN MEET IN TAIPEI」見面會的李帝勳，除了期待與台灣粉絲相會，李帝勳更有機會首度體驗在海外與粉絲慶生，而台北場更祭出「專屬小卡」，「一對一合照」、「團體合照」、「親筆簽名明信片」等六大福利，門票將於本週六（10日）在ibon售票系統機台及網站全面啟售。

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▲李帝勳將在台舉辦見面會。（圖 ／ON INN ASIA 提供）
▲李帝勳將在台舉辦見面會。（圖 ／ON INN ASIA 提供）
無論是在《Signal》飾演特立獨行的罪犯側寫師，還是駕駛《模範計程車》5283的計程車司機，又或是《Move to Heaven：我是遺物整理師》面惡心善的叔叔，李帝勳不斷突破自我極限，用精湛的演技以及細膩的演出成為觀眾眼中的百變演員，在演出多部好戲後也終於有機會來和台灣粉絲見面，而恰巧活動後兩天的7月4日是他38歲生日，相信這場台北見面會也將成為李帝勳難忘的回憶之一。

韓劇《模範計程車》系列叫好又叫座，在台灣friDay影音跟播時也持續霸榜，劇中李帝勳化身菜鳥職員、囚犯、農夫、巫師、夜店保全等多種身份，先前上《劉QUIZ ON THE BLOCK》時，演技力連劉在錫都大讚，但他卻謙虛表示「覺得我的底細都被看光了」，也為了各種角色會自己準備配件，會參考雜誌、網路甚至其他連續劇、電影，就是為了要演得更貼近這些現實生活中會出現的人物；此外還透露為了《模範計程車》第二季特別健身且吃了很多牛肉，幾乎沒有攝取鹽分，他透露因為拿到第一集劇本時，看到主角是脫掉上衣的狀態，為了要完成編劇想要的，所以笑說自己是「當作人生最後一次『脫上衣』」，更喊話希望能與原班人馬再拍第三季。

▲李帝勳演過許多膾炙人口的戲劇作品。（圖 ／ON INN ASIA 提供）
▲李帝勳演過許多膾炙人口的戲劇作品。（圖 ／ON INN ASIA 提供）
將在7月2日晚間6點於Zepp New Taipei舉行的李帝勳「LEE JE HOON ‘VACATION’ FAN MEET IN TAIPEI」見面會，主辦單位公布的福利相當豐富，除了全場觀眾均可與他Send Off，還可獲得台灣場限定小卡乙份，此外購買VIP票價的則可以拿到「專屬小卡」之外，更有機會抽到「一對一合照」、「團體合照」、「親筆簽名明信片」等福利，票價為VIP區 $5,600 / A區 $4,600 / B區 $3,600 /身障席 $2,300（E-mail購票），全場對號座席，門票將於6月10日（週六）13:14 在ibon售票系統機台及網站同步販售，更多詳情可洽主辦單位ON INN ASIA官方臉書專頁、IG。

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