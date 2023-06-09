聲援鍾沛君卻先感謝加害人引議！徐巧芯：不會跟朱學恒繼續直播

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面對政壇性騷擾風暴持續擴大，昨晚徐巧芯看完鍾沛君的發文後，在臉書評論此事，她說「我跟朱大也有很好的交情，經常上他的節目，更是感謝他長期對我的幫助。但不管什麼情況，都不應該這麼做，不應該犯下這樣的錯誤。錯了就是錯了。謝謝沛君願意勇敢的講出來，加油！」
不過該文開頭先「感謝朱學恒」引發網友不滿、爭議；對此，徐巧芯今天再度發文澄清，有媒體斷章取義說她是在「感謝加害人」，這完全是刻意誤解自己的表述。「我是在說明，即使過往有再多的交情與感謝，都不能影響我面對是非之時，譴責朋友錯誤的行為。不護短，就是我的原則。」
徐巧芯說，自己沒打算否認與朱學恒之間的交情，雖然朋友出了事，就把過往的情意全數切割，並非做人的道理，她能夠有今天，朱學恒幫了非常大的忙，但這也不等同於她應該對於對方的錯誤睜一隻眼閉一隻眼。她也說，若要故意貼一百張她跟朱學恒的合照謾罵，甚至以言語嘲諷都無所謂，「可我沒有做錯任何事，我心知肚明，對得起自己對得起天地良心。」
徐巧芯表示，「有人也問我有沒有被騷擾過？答案是沒有，而且過去我們曾經單獨直播的時候，朱學恒都會去把大門打開，我覺得這個舉動很尊重人，所以昨天知道這件事也特別訝異。」
徐巧芯也感慨，自己不捨沛君的遭遇，憤怒朱學恒做了錯誤的事，總體而言是難過的。但難過不能解決問題，「我想我有義務承擔起更大的責任。所以，我也宣布不會跟朱學恒有直播節目，但我會繼續我自己的直播節目，扛起反綠陣營的大旗。」
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
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