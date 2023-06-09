交友公司強迫推銷　議員：中央盡快修改法規

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議員張廖乃綸說，她一周內就接獲多起陳情案，其中二名年輕人分別先和女網友加Line好友聊天，對方接著邀請他到交友服務公司喝咖啡，隨後他就被帶到一棟大樓的小房間內，對方強迫推銷了三、四個小時，他最後被要求簽下交友契約書才離開。2個年輕人隔天察覺不對想解約，才赫然發現對方填的交友費用高達9萬6千元，想解約必須支付5萬8100元和解金才能拿回合約和本票，被害人向警方報案，最終還是沒拿回本票。
張廖乃綸表示，這類以交友戀愛為名的強迫推銷案件不是零星個案，根據法制局統計，這類爭議申訴案件逐年增加，107年(51件)、108年(86件)、109年(88件)、110年(122件)，111年(136件)，今年到5月底為止，已經有62件，被騙的大多是30歲以下年輕人或剛出社會的年輕人，被害人都還沒賺到錢，就背了一堆債務，嚴重影響生活、損失慘重。
張廖乃綸進一步指出，除了交友強迫推銷案，她還接到好幾件遭不法集團違法吸金詐騙的案件，損失好幾十萬，看到行政院長陳建仁上個月才宣布砸13億成立打詐國家隊，而不到一年前行政院長蘇貞昌也宣布成立打詐國家隊，中央在一年內成立二個打詐國家隊，加上不久前國內爆發販售「假債權」的「im.B」借貸平台大型違法吸金詐騙案，許多綠營重要人士還與嫌犯認識、一起拍照，讓人質疑中央打詐根本是打假的。
法制局長李善植說，交友爭議案件主要都是鎖定30歲以下或社會新鮮人，利用他們對契約不熟悉又不懂拒絕，疲勞轟炸推銷，金額從5萬至30萬不等。法制局早在109年6月就請行政院消法會對此訂出定型化契約應記載事項及不得記載事項，以進一步規範服務費用及解約金，保障民眾權益，但拖了三年，行政院都還沒有訂出來。也因此，基於契約自由原則，這些交友爭議案件至今還沒有業者因為詐欺罪嫌遭起訴。
警察局長李文章表示，如果當事人被強迫推銷或覺得被騙，對方又不允許離開，就涉及強制罪及詐欺，當事人可以向警方報案。
市議員張瀞分表示，詐騙真的無所不在，但中央卻拿不出具體作為，民眾被騙後，即使法院審理告一段落，想拿回當時被騙的款項，也困難重重，詐騙對民眾家庭的負面影響也相當嚴重。
市長盧秀燕則呼籲民眾，遇到交友公司強迫推消要記得自己有權利走開，但有時候民眾無力解決，政府就該協助解決糾紛，他呼籲中央盡快修改法規，針對定型化契約應記載事項及不得記載事項規定清楚，不要讓業者踩在灰色地帶，也減少民眾繼續受害或發生紛爭。此外，台中市政府每年都會舉辦多場未婚聯誼活動，也歡迎民眾參加，不會亂收費，也不用擔心被騙。