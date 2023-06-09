金仁寶集團龍頭聚首歡慶50周年 許勝雄：從心出發再創卓越
金仁寶集團今（9）日歡慶50周年，董事長許勝雄帶領金寶電子總經理陳威昌、仁寶電腦總經理翁宗斌、康舒科技董事長許介立齊聚一堂，分享金仁寶集團創立50年的企業精神與理念。許勝雄指出，經過50年歲月，更不能懈怠，必須用心檢視與改善相對過時的運作模式，從改變內心為出發起點，帶動組織、產品，乃至營運績效與產業競爭力等各個面向，適度作調整和優化。
記者許家禎／台北報導
金仁寶集團從1973年金寶電子創立開始，迄今已跨越50週年，一路跟著台灣人一起成長，從最初的電子計算機、傳真機、印表機等消費性電子產業開始，跨足電腦產業、通訊產業、綠電、儲能產業至醫療體系相關產業，五十年來發展出多樣性的科技產品，用心發掘產業及民生需求，陪同著台灣走向未來科技，不只改變了應用工具，更改變你我的生活，讓世界更加便利。
金仁寶集團董事長許勝雄，特別提出將以「金寶50從心出發再創卓越」為未來發展的主軸，強調50年只是一個過程，在過程中曾經擁有很好的營運績效、業績成長率、員工素質能量提升度，獲得諸多殊榮，經過50年悠悠歲月，更不能懈怠，必須隨時警醒自己，用心檢視與改善相對過時的運作模式，從改變內心為出發起點，帶動組織、產品，乃至營運績效與產業競爭力等各個面向，適度作調整和優化。
隨著金仁寶成立50週年，希望透過成立新總部，開啟集團下一個全新50年，展現「立足台灣，布局全球」的雄心大志，於北士科打造金仁寶集團新總部，將集團的電子通訊、5G技術、智慧醫療、能源管理、研發創新帶到北士科，希望資源整合後能讓產業與科技能有更多結合。
金仁寶集團也響應2050年淨零排放，期許集團總部會是全國第一個取得「建築能效一級」的大型開發案，以打造集團新總部為出發帶動金仁寶集團營運持續衝刺筆電、穿戴裝置、車用電子、5G AIoT、伺服器與智慧醫療等發展。