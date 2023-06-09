校長犯性騷擾罪卻「回任」教師！全教總籲訂定退場機制

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原台東高商校長曹學仁於108年遭檢舉騷擾同校女教師，經台東地方法院111年6月1日、高等法院花蓮分院112年3月31日判決，該名校長因違反性騷擾防治法第25條第1項的性騷擾罪，處有期徒刑6個月定讞，曹校長原本還想參加校長遴選，最後在多方壓力下退出遴選，將於下學期回任教師。
侯俊良說，該案凸顯教育部未能積極處理不適任校長，才會出現違反性騷擾防治法遭判刑確定的校長還能回任教師，這樣不可思議的怪象。
另外，南投某國小劉姓校長近日被爆出，過去擔任國小導師期間伸狼爪猥褻女學生，遭逮曾下跪道歉，但轉校後又對其他女學生擁抱強吻，被害人出面指控，劉姓校長在3間國小擔任教師期間，對上百名女學生性騷擾，「把國小當後宮」。目前檢方以他字案偵辦、要求南投警方針對被害人進行查證，釐清是否涉有刑事責任；南投縣府教育處已要求這名校長先請假，並依據性別平等教育法規定成立調查小組，進行性別平等調查，釐清案情。
劉姓校長日前接受採訪時說，已委請律師處理後續司法程序，靜待司法調查，並強調，如果指控是真的，「他有辦法活到現在嗎」？
侯俊良說，依南投縣政府的作法，該名校長等於繼續坐領高薪，本案行為人如為教師，極有可能處以停聘以上地懲處，請問南投縣政府，有何理由對這樣的校長百般維護？
立委張其祿指出，前幾週《國民教育法》剛修法通過，在審議過程中，教文委員會已經要求校長不適任事實之認定、處理方式及其他相關事項之準則，由中央主管機關定之，也就是說，當時教育部已經承諾將由中央進行研議、訂立全國一體適用的基準及處理方式，但至今仍未看到教育部進一步的成果。
立委王婉諭提到，校長回任的事件，凸顯《教師法》、《教育人員任用條例》和《公務員懲戒法》之間的落差和適用上的複雜，因此她提出《教育人員任用條例》修正案，將停聘靜候調查的規定納入，期盼最後一個會期，能夠三讀通過；而針對曹學仁案，王婉諭要求教育部讓不適任的校長適時退場。
侯俊良表示，不適任校長就是不適任教育人員，既然是不適任教育人員，能夠擔任教師嗎？要求教育部公布歷來究竟有多少不適任校長回任教師，並向社會說明清楚，何以這些不適任教育人員不是汰除，而是繼續擔任教師？並強烈要求立法院朝野黨團盡快研議不適任校長的處理機制，於下會期完成法制化，以汰除不適任校長、提升教育品質。
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