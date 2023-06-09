擴大1200月票通勤範圍　桃議員盼1728、1820、1821、5350路線納入

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就在7月1日即將實施1200月票之際，坊間傳出「龍潭 （平鎮）人請團結站出來，凝聚的心聲才會被人聽見」的一份聲明，內容指出，即將於7/1日發行基北北桃 1200月票中709 客運路線未納入月票優惠補助項目路線，完全漠視龍潭人及部分平鎮人基本權利，請大家告訴大家，不要再沉默、不要再逆來順受，只有自己試著去爭取，一人一通電話，爭取自己的權利福祉。
交通局今天則對此澄清指出，因709公車屬於桃園市區公車，非屬公路客運，但是對於長期仰賴國道客運出入的龍潭，銜接捷運永寧站的709公車原本就適用1200月票範圍，部分民眾可能不清楚而產生誤會。
徐玉樹表示，龍潭因為科技業陸續進駐，交通路網及班次路線明顯不足，尤其開往機場、捷運、高鐵的客運規劃更須加緊腳步，解決通勤族的交通問題。徐玉樹認為，目前龍潭往來台北公車路線班次，仍然嚴重不足，不敷通勤民眾所需，尤其7月1日起推出的基北北桃1200月票，仍有多條路線並未納入，例如作為龍潭中途站的新竹轉運站至台北仁愛敦化路口的1728、竹東至台北轉運站的1820、1821，還有六福村至松山機場5350等公路客運路線，很多民眾均有搭乘需求，也應納入1200月票範圍。
交通局答覆，1728 ，1820、1821這幾線客運，目前台北-龍潭短端計費售票設備系統尚未建置完成，將在下一個階段才會納入。至於5350因為客運公司提出不續營聲明（至12月31日），所以未規劃列入。