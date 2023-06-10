內幕／賴有執政包袱、侯市政連環爆！柯文哲民調看漲　搶攻年輕票

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黨內人士分析指出，跟賴清德相較，柯文哲講話直白、清晰易懂，深獲年輕人喜愛，柯到各大專院校演講，幾乎都是場場爆滿，賴清德講話反而太平淡，典型的「老綠男」言行舉止，難以獲得年輕世代認同，加上執政包袱讓青年族群對賴不喜愛，例如賴清德的「房價下降說」，就被認為是跟老百姓活在不同時空。
黨內人士表示，侯友宜帶職參選讓侯陷入兩難局面，若侯友宜辭去新北市長職位參選，萬一2024大選落敗恐落入兩頭空局面，但是若持續帶職參選，只要市政上出問題，都會被貼上市政擺爛的標籤。民眾黨團近來打新北幼兒園餵毒案，就可以凸顯侯友宜選總統與市政不能兼顧的局面。
知情人士指出，柯文哲的許多政策仍在研擬中，但是兩岸政策脈絡已經清晰，相較於國民黨的「九二共識」、民進黨的「抗中保台」、「和平保台」，柯的兩岸政策是維持現狀，喊出「九六共識」，其實「九六共識」最早是前副總統呂秀蓮喊出，其內容是指：「台灣在1996年3月23日首次民選總統之後，就已明確確立為一主權國家，不為其他國家所控制，因為只有主權國家的人民才有權以自由民主的方式選舉出自己的國家元首。」
知情人士表示，民眾黨廣招人才，包括呂秀蓮以前的幕僚，幕僚獻策提出維持現狀、不爭取獨立的「九六共識」，獲得柯文哲的認可，民眾黨也希望兩岸政策可以獲得中間選民支持。
針對鴻海集團創辦人郭台銘的效應是否有利選情，黨內人士預估，郭台銘對國民黨的不滿情緒應該還會持續發酵一個月，甚至到7月23日國民黨舉辦全代會當天。這段期間民眾黨要積極爭取郭粉的支持。若能郭柯合作，爭取到藍營的郭粉支持，民調將能夠坐穩老二，對未來選情大有可為。