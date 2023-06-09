誹謗罪合憲！公益言論高度保障　惡意散布謠言不受保障

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許辰舟說，本判決對公益貢獻度高之事實性言論保障更進一步；基於明知或重大輕率的惡意而散播假新聞或假訊息，本來就不受憲法言論自由的保障。
《刑法》第310條第3項規定「對於所誹謗之事，能證明其為真實者，不罰。但涉於私德而與公共利益無關者，不在此限。」
憲法法庭審判長許宗力表示，即使合理查證程序所取得的證據資料非真實，但只要不是明知或重大輕率之惡意情事者，仍應屬不罰之情形。至於是否符合「合理查證」的要求，應充分考量憲法保障名譽權與言論自由，並依個案情節做出適當的利益衡量。在此前提下，《刑法》第310條、第311條，整體而言，未違反憲法比例原則之要求。而於此範圍內，釋字509號應予補充。
判決書指出，當代民主社會的事實性資訊提供者，無論是媒體或一般人，均應負有一定程度的真實查證義務，而不得恣意散播不實或真假難辨的資訊於眾，助長假新聞、假訊息肆意流竄，導致顛覆自由言論市場的事實根基。
朱姓台商2017年因傳送性愛影片縮圖給王女親友，稱是王女的「通姦證據」，結果被依散佈猥褻圖畫罪判處6月，併科罰金8萬元定讞，朱男聲請釋憲主張，相較周玉蔻透過電視節目誹謗前總統馬英九，卻只判拘役50天，誹謗罪違反比例原則且侵害言論自由。
除朱男外，中正大學法律系教授盧映潔、網路電台負責人許榮棋、名媛李珍妮、李晨菲及林郁紋、蕭絜仁、陳易騰等8人，也分別因誹謗罪遭判有罪確定，他們都針對誹謗罪聲請釋憲，憲法法庭併案審理。