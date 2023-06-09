新光金股東會登場！改革派洪士琪進場不發一語　股東盼紛爭快落幕

拿下新光金經營權　改革派洪士琪：這是責任的開始繼續努力

▲新光金控今（9）日進行董事改選，改革派大獲全勝，拿下2/3董事席次，改革派代表洪士琪會後受訪強調，這是責任的開始，會繼續努力。（圖／記者葉政勳）
▲新光金控今（9）日進行董事改選，改革派大獲全勝，拿下2/3董事席次，改革派代表洪士琪會後受訪強調，這是責任的開始，會繼續努力。（圖／記者葉政勳）

記者顏真真／台北報導

新光金控今（9）日召開股東會，並完成董事改選，由大股東洪文棟之子、現任董事洪士琪為首的市場改革派大獲全勝，拿下2/3董事席次，包括8席一般董事及2席獨董，新光金經營權確定變天。對於拿下新光金經營權，洪士琪會後受訪表示，「今天６月９日對新光金是重要的日子，因為我們正式跨上改革的第一步，這也是一個責任的開始，我們還會繼續努力。」

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這次新光金股東會重頭戲就是董事改選，以新光金創辦人、前董事長為首的吳東進對上大股東洪士琪結合台新金董事長吳東亮的改革派，雙方經營權之爭戰況激烈，吳東進也從一開始信心滿滿宣稱掌握2/3股權，到後來委託書徵求大戰節節敗退，轉而改打「親情牌」，期盼坐下協商，甚至在選前吳東進與吳東亮同台上演「家族團結」戲碼，但最終還是由改革派大勝，更拿下10席董事，包括2席獨董，掌握2/3董事席次，也等於掌控了董事會。

▲新光金控今（9）日進行董事改選，改革派大獲全勝，洪士琪會後受訪強調，今天對新光金是重要的日子，因為我們正式跨上改革的第一步。（圖／記者葉政勳）
▲新光金控今（9）日進行董事改選，改革派大獲全勝，洪士琪會後受訪強調，「今天對新光金是重要的日子，因為我們正式跨上改革的第一步。」（圖／記者葉政勳）
對於新光金經營權大獲全勝，洪士琪在股東會後受訪時，他先替現任董事長許澎平反。他說，許澎3年前臨危受命接任新光金董事長，這3年相當辛苦，必須幫他平反這件事，新光金總經理吳欣儒也很辛苦，他也相信團隊不會有問題，「新光」這兩字也不會有問題。

不過，洪士琪表示，「今天６月９日對新光金是重要的日子，因為我們正式跨上改革的第一步」，也謝謝各位股東及大眾支持，「我們會努力一步步向前邁進，」對於拿下2/3董事席次是大勝？他則強調，「這是一個責任的開始，我們還會繼續努力」。

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