斯洛伐克次長史維茲訪高　陳其邁盼促進雙邊經貿交流

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陳其邁指出，高雄近年致力於產業與淨零轉型，積極招商、吸引國內外大廠投資高雄。高雄除了具備雙港優勢及穩固產業基礎，尤其在半導體產業及電動巴士產業的發展，結合亞洲新灣區的5GAIoT產業，高雄已從工業港都蛻變為一個多元產業的城市。
陳其邁也提到斯洛伐克布拉提斯拉瓦省去年成為高雄第36個姊妹市及友好夥伴城市，在今年3月也迎來布拉提斯拉瓦舊城市市長的到訪。相信今天能讓訪團感受到高雄充滿熱情、魅力的城市氛圍，期盼未來能拓展各領域的合作，讓雙方友誼更上一層樓。
史維茲認為，今年是台斯互設代表處20週年，能在這個時機點造訪台灣別具意義，特別是在訪台的最後一天到訪高雄，可說是劃下完美的句點。台灣與斯洛伐克交流成果豐碩，此行來台，一共簽署了八項合作備忘錄（MOU）與協定，包含半導體投資、文化、醫療等領域議題，盼未來也能推廣雙邊觀光，使人民更認識彼此的產業及經濟概況，同時促進企業間各領域交流。
史維茲也向市長陳其邁及高雄市府代表介紹來自斯洛伐克投資暨貿易發展局的訪團成員，相信能與高雄的經貿部門建立對口關係，促進未來雙方的投資事務。
高雄市議會副議長曾俊傑也代表高雄市議會出席，曾俊傑期盼透過雙方共同努力，促進彼此產業、經濟有更密切的合作，並祝福台斯友情歷久彌新。駐斯洛伐克代表李南陽也表示高雄與斯洛伐克的情誼，從疫情期間互助捐贈口罩、疫苗，建立起雙方的友誼，都有賴市長陳其邁的支持。